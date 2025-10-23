ALERTA EN EL SECTOR GANADERO

Gobierno Vasco y diputaciones analizan este jueves medidas ante la Dermatosis Nodular Contagiosa

Tras este encuentro, el viernes la Diputación de Bizkaia se reunirá con el sector ganadero para trasladarle estas medidas. No obstante, han trasladado un "mensaje de tranquilidad" de cara a la "feria más inminente", el tradicional Último Lunes de Gernika, el día 27 de octubre, ya que en esta cita no hay ganado.
Behiak Mugarrieta ustiategian
Imagen de vacas de la Ganaderia Mugarrieta. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Dermatosi nodularraren aurkako neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek
EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales analizarán, en un encuentro este jueves, las medidas que se adoptarán en Euskadi frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al ganado vacuno, según han explicado desde la Diputación vizcaína, que se reunirá este viernes con el sector para trasladarle estas medidas.

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha precisado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, que a la institución foral no le consta ningún caso en el territorio vizcaíno de dermatosis nodular.

Según ha explicado, este jueves el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales analizarán las medidas que se adoptarán en Euskadi y este viernes la Diputación vizcaína mantendrá un encuentro con el sector ganadero del territorio, al que se le trasladarán las medidas acordadas.

En todo caso, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" de cara a la "feria más inminente", el tradicional Último Lunes de Gernika, el día 27 de octubre, ya que en esta cita no hay ganado.

El brote de dermatosis nodular en Navarra pone en jaque al sector ganadero vasco
Navarra prohíbe las de ferias de ganado por el empeoramiento de la epidemia del DNC en Francia
