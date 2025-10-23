ALERTA ABELTZAINTZA-SEKTOREAN

Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan

Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.

Behiak Mugarrieta ustiategian

Mugarrieta ganadutegiko behiak. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Behi-aziendari eragiten dion dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko Euskadik hartuko dituen neurriak mintzagai izango dituzte Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek ostegun honetan izango den bileran, Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu duenez.

Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeramaileak asteroko Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan zehaztu duenez, oraingoz, Bizkaian ez da dermatosi nodularraren kasurik antzeman.

Arrizabalagak azaldu duenez, Euskadin hartuko diren neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek, eta ostiralean Bizkaiko Foru Aldundia bertako abeltzaintza-sektorearekin bilduko da, adostutako neurriak jakinarazteko.

Nolanahi ere, "lasaitasun mezua" helarazi du "gertueneko azokari" begira, hau da, urriaren 27an izango den Gernikako Azken Astelehenari begira, azoka horretan ez baitago ganadurik.

