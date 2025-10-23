VW Navarra y el comité negociarán un ERTE para terminar la reconversión de la planta
Entre tanto, la dirección Volkswagen afirma haber encontrado otra empresa de semiconductores para solventar la crisis de Nexperia.
La dirección de Volkswagen Navarra y el comité de empresa van a iniciar la negociación de un ERTE para los trabajadores que durante el primer semestre de 2026 se vean afectados por el cierre de una de las líneas de chapistería para terminar la reconversión de la fábrica para la producción de coches eléctricos.
Según han informado fuentes sindicales, se trata de una negociación prevista en el marco de una inversión de la multinacional de 100 millones de euros para cerrar ya el ciclo de transformación de la planta de Landaben. La fábrica cuenta con dos fábricas de chapistería, una de las cuales ya es bivalente, para la producción de piezas para vehículos de combustión y eléctricos, y ahora se va a afrontar la trasformación de la segunda.
Así, de abril a junio de 2026 esta segunda fábrica va a estar cerrada por obras, lo que supondrá suprimir durante ese tiempo el turno de noche y tres de los cinco turnos de tarde cada semana.
Suministro de semiconductores
Por otro lado, el director de Producción de Volkswagen, Christian Vollmer, ha afirmado en una entrevista en el medio alemán Handelsblatt que ya cuentan con un proveedor alternativo que podría compensar la interrupción del suministro de semiconductores Nexperia, aunque se desconoce el nombre de dicha empresa.
El motivo de esta crisis en Nexperia es que tras la decisión del Ejecutivo neerlandés, de tomar el control de la empresa, China suspendió la exportación de productos de Nexperia, como chips para la industria automotriz.
El pasado martes, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz advirtió de que la situación con Nexperia podría conducir pronto a importantes restricciones de producción, o incluso a una parada de la producción si la interrupción no se podía resolver a corto plazo.
Más noticias sobre economía
Gobierno Vasco y diputaciones analizan este jueves medidas ante la Dermatosis Nodular Contagiosa
Tras este encuentro, el viernes la Diputación de Bizkaia se reunirá con el sector ganadero para trasladarle estas medidas. No obstante, han trasladado un "mensaje de tranquilidad" de cara a la "feria más inminente", el tradicional Último Lunes de Gernika, el día 27 de octubre, ya que en esta cita no hay ganado.
Las exportaciones vascas caen un 29% en agosto tras la aplicación de los nuevos aranceles
El descenso se debió a la caída de los productos energéticos, que experimentaron una bajada del 77,6 %, mientras que los no energéticos cayeron un 22,5 %, con especial incidencia en el sector de la automoción, el de mayor volumen exportador de Euskadi, que registró caídas en todos sus subsectores.
El brote de dermatosis nodular pone en jaque al sector ganadero
La dermatosis nodular contagiosa mantiene en alerta al primer sector. Navarra ha prohibido todas las ferias ganaderas por el empeoramiento de la situación en Francia y Cataluña, mientras que Gipuzkoa ha reunido de urgencia a los ganaderos en Zizurkil. En Girona ya se han sacrificado más de 2.000 vacas y en Euskadi se acelera la vacunación.
Pradales subraya la disposición del Gobierno de ser "parte del futuro" de Aernova
El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado la sede de la empresa del sector aéreo en Berantevilla, donde ha destacado la participación de la empresa en el diseño del Wind Runner, el "avión más grande del mundo", y ha ofrecido el apoyo y la colaboración del Gobierno Vasco.
Navarra prohíbe las de ferias de ganado por la epidemia del DNC en Francia
La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) se está extendiendo rápidamente entre el ganado vacuno de Francia y Girona. Aunque no se transmite a humanos, sí puede provocar la pérdida de un buen número de reses en las explotaciones.
Fallece un trabajador en un accidente laboral ocurrido en la antigua Cementos Rezola, en Arrigorriaga
Un hombre, de 45 años, ha muerto en un accidente laboral sobre las 14:20 de esta tarde tras quedar atrapado en una máquina. Osalan ha abierto una investigación para conocer las causas del siniestro. El sindicato LAB asegura que la máquina carecía de la protección necesaria.
La Diputación de Bizkaia propone subir los peajes un 3,5 % en 2026
Además, el nuevo Decreto foral recoge la eliminación de las llamadas tarifas 0, vigentes en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8.
ELA y LAB demandarán a Confebask en los tribunales por negarse a negociar un SMI propio
Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal vasca Confebask ante los tribunales por negarse a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.
ELA y LAB presentarán una demanda contra Confebask tras su rechazo a negociar un SMI propio
Ha concluido sin acuerdo el acto de conciliación del conflicto colectivo planteado por los sindicatos para que la patronal negocie un Salario Mínimo Interprofesional propio. El Gobierno Vasco lamenta la judialización y buscará un acercamiento entre ambas partes.