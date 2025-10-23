VW Navarra y el comité negociarán un ERTE para terminar la reconversión de la planta

La dirección de Volkswagen Navarra y el comité de empresa van a iniciar la negociación de un ERTE para los trabajadores que durante el primer semestre de 2026 se vean afectados por el cierre de una de las líneas de chapistería para terminar la reconversión de la fábrica para la producción de coches eléctricos.

Según han informado fuentes sindicales, se trata de una negociación prevista en el marco de una inversión de la multinacional de 100 millones de euros para cerrar ya el ciclo de transformación de la planta de Landaben. La fábrica cuenta con dos fábricas de chapistería, una de las cuales ya es bivalente, para la producción de piezas para vehículos de combustión y eléctricos, y ahora se va a afrontar la trasformación de la segunda.



Así, de abril a junio de 2026 esta segunda fábrica va a estar cerrada por obras, lo que supondrá suprimir durante ese tiempo el turno de noche y tres de los cinco turnos de tarde cada semana.



Suministro de semiconductores

Por otro lado, el director de Producción de Volkswagen, Christian Vollmer, ha afirmado en una entrevista en el medio alemán Handelsblatt que ya cuentan con un proveedor alternativo que podría compensar la interrupción del suministro de semiconductores Nexperia, aunque se desconoce el nombre de dicha empresa.

El motivo de esta crisis en Nexperia es que tras la decisión del Ejecutivo neerlandés, de tomar el control de la empresa, China suspendió la exportación de productos de Nexperia, como chips para la industria automotriz.

El pasado martes, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz advirtió de que la situación con Nexperia podría conducir pronto a importantes restricciones de producción, o incluso a una parada de la producción si la interrupción no se podía resolver a corto plazo.





