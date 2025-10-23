LAN-GATAZKA
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko

Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela. 

 

 

volkswagen navarra nafarroa landaben coche autoa fabrica lantegia
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Volkswagen Navarrak eta enpresa batzordeak aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, datorren urterako aurreikusita duten txapa-lantegietako baten itxierak kaltetutako beharginen baldintzak adosteko.  Auto-elektrikoen ekoizpenerako birmoldaketa betean da Landabengo planta, eta 2026ko lehen seihilekoan itxi egingo du egun martxan dituen bi txapisterietako bat. 

Sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez, multinazionalak Nafarroan egin asmo duen 100 milioi euroko birmoldatze-planaren barruan aurreikusitako negoziazioa da. Txapa-unitateetako bat jada egokituta dute, auto elektrikoen ekoizpenari aurre egiteko, eta, orain, bigarrena moldatzea falta zaie. 

Hala, 2026ko apiriletik ekainera egingo dira berritze-lanak, eta tarte horretan, gaueko txanda eta arratsaldeko txandetako hiru kendu egingo dituzte. 

Erdieroaleen hornikuntza

Bien bitartean, multinazionalak erdieroaleekin duen arazoa bideratze bidean dela dirudi. Christian Vollmer Volkswagenen Produkzio zuzendariak jakinarazi du beste enpresa-hornitzaile bat aurkitu dutela, erdieroaleak ekoitziko dizkiena. 

Nexperia izan da azken urteotan Alemaniako automozio-enpresei txip eroaleak inportatu dizkien enpresa. Txinak esportazio horiek etetea erabaki zuen, eta horrek krisia lehertu da sektorean. 

