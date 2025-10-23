VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Volkswagen Navarrak eta enpresa batzordeak aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, datorren urterako aurreikusita duten txapa-lantegietako baten itxierak kaltetutako beharginen baldintzak adosteko. Auto-elektrikoen ekoizpenerako birmoldaketa betean da Landabengo planta, eta 2026ko lehen seihilekoan itxi egingo du egun martxan dituen bi txapisterietako bat.
Sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez, multinazionalak Nafarroan egin asmo duen 100 milioi euroko birmoldatze-planaren barruan aurreikusitako negoziazioa da. Txapa-unitateetako bat jada egokituta dute, auto elektrikoen ekoizpenari aurre egiteko, eta, orain, bigarrena moldatzea falta zaie.
Hala, 2026ko apiriletik ekainera egingo dira berritze-lanak, eta tarte horretan, gaueko txanda eta arratsaldeko txandetako hiru kendu egingo dituzte.
Erdieroaleen hornikuntza
Bien bitartean, multinazionalak erdieroaleekin duen arazoa bideratze bidean dela dirudi. Christian Vollmer Volkswagenen Produkzio zuzendariak jakinarazi du beste enpresa-hornitzaile bat aurkitu dutela, erdieroaleak ekoitziko dizkiena.
Nexperia izan da azken urteotan Alemaniako automozio-enpresei txip eroaleak inportatu dizkien enpresa. Txinak esportazio horiek etetea erabaki zuen, eta horrek krisia lehertu da sektorean.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.
Dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du abeltzaintza sektorea
Nafarroak abeltzaintzako azokak egitea debekatu du Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizkortu egin da txertaketa.
Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkinen sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da, bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den 'Wind Runner'en diseinua egiten ari den enpresaren parte-hartzea nabarmendu du lehendakariak, eta adierazi du Eusko Jaurlaritza proiektua babesteko eta elkarlanean aritzeko prest dagoela.
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitza zabaltzea ekiditeko
Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake.
Behargin bat hil da Cementos Rezolaren Arrigorriagako lantegian, lan-istripuz
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20 aldera. Osalanek ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. LAB sindikatuaren arabera, makinak babes neurriak falta zituen.
Bidesariak datorren urtean % 3,5 garestitzea proposatu du Bizkaiko Aldundiak
Ordainpeko errepideen 2026rako tarifak eta ibilgailu astunentzako kanona eguneratuko ditu foru erakundeak. Dekretu berriak, besteak beste, '0 tafifak' deiturikoak kentzea jasotzen du.
ELAk eta LABek auzitara joko dute Confebasken aurka, uko egin diolako soldata minimo propioa negoziatzeari
Lan Harremanen Kontseiluan egin dute bilera, BIlbon. Ordubetez egon dira bilduta baina ez dute, antza, ikuspuntuak bateratzerik izan. Eusko Jaurlaritzak judizializazioa deitoratu du eta sindikatuen eta Confebasken arteko hurbilketa bilatuko du.