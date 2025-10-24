El juez suspende la vista sobre el vestuario de Petronor y da una semana de plazo para votar en asamblea el preacuerdo

El juicio previsto para este viernes en el Juzgado de lo Social de Bilbao por el conflicto tras la puesta en marcha de un nuevo vestuario en Petronor ha quedado suspendido por el juez y ha dado un plazo de una semana para que se vote en asamblea el preacuerdo que habían alcanzado UGT y CCOO con la empresa.

El origen del conflicto es la puesta en marcha de un nuevo vestuario, que ha supuesto una inversión de 6 millones, y que está en un edificio que conlleva un desplazamiento para los trabajadores que entienden que, en la práctica, supone aumentar jornada laboral en 30 minutos.

Ello llevó al comité de empresa a convocar una huelga en Petronor, con la que también se pretendía denunciar el "deterioro" del mantenimiento en la refinería e "incumplimientos e interpretaciones interesadas" de los acuerdos. Finalmente, CCOO y UGT llegaron a un preacuerdo y pretendían que se votara en asamblea pero en esa asamblea se determinó que no se iba a realizar esa votación para darle el visto bueno.

Precisamente, el sindicato TU y varios trabajadores se han concentrado a las puertas de los juzgados este viernes para manifestar su rechazo al preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la empresa, que recoge, entre otras cuestiones, "una compensación en tiempo de 15 minutos".

Finalmente, se ha suspendido el juicio y el juez ha dado un plazo de una semana para que se celebre una asamblea de trabajadores en la que se vote ese preacuerdo. En caso de que antes del lunes, 3 de noviembre no se haya celebrado esa asamblea y se haya votado, el juez decidirá finalmente en relación a este conflicto.