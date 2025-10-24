LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko

Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.

Rueda de prensa del comité de Petronor en Muskiz REMITIDA / HANDOUT por UGT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2025

Petronorreko langileen protesta, aldagela berrien aurka. Artxiboko argazkia: EITB Media

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petronorren aldagela berriak martxan jarri osteko lan-gatazkagatik egitekoa zen epaiketa bertan behera utzi du ostiral honetan Bilboko Lan Arloko Epaitegiko epaileak. Ildo horretatik, astebeteko epea eman du UGTk eta CCOOk enpresarekin lortutako aurreakordioa batzarrean bozkatzeko.

Gatazkaren jatorria aldagela berriak martxan jartzea da, 6 milioiko inbertsioa egin ondoren. Izan ere, langileentzako lekualdaketa dakarren eraikin batean dago, eta, praktikan, lanaldia 30 minutu luzatzea dakarrela salatu dute.

Horren ondorioz, enpresa-batzordeak greba deitu zuen Petronorren. Greba horren bidez, findegiko mantentze-lanen "narriadura" eta akordioen "ez-betetze eta interpretazio interesatuak" salatu nahi zituzten langileek. Azkenik, CCOOk eta UGTk aurreakordioa lortu zuten, eta proposamena batzarrean bozkatzea nahi zuten.

Horren aurrean, TU sindikatuak eta hainbat langilek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan epaitegien atarian, CCOOk eta UGTk enpresarekin lortutako aurreakordioaren kontra. Aurreakordio horretan, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen da.

Azkenean, epaiketa bertan behera geratu da, eta epaileak astebeteko epea eman du langileen batzarra egiteko, aurreakordio hori bozkatzeko. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada, epaileak berak hartuko du azkenean gatazka horri buruzko erabakia.

"Petronorreko langileek tinko eta bat eginda jarraitzen dute"

Greba Batzordeak adierazi duenez, langileek "tinko eta bat eginda jarraitzen dute" lanuzte mugagabean; izan ere, aldagela berriek eragin dutena lan-harremanak eta instalazioak "hondatzeko" bidean azken pausoa besterik ez da.

Komunikatu baten bidez adierazi duenez, grebaren lehen egunetik egiten ari diren bezala, zera eskatzen dute: benetako inbertsioa lantegia mantentzeko lanetan, langileei, herritarrei eta inguruari eragiketa seguruak bermatuko dizkiena; plantillaren handitze egokia, aparteko orduen "gehiegikeria" amaitzeko; babes jantziak jartzean, garbiketan eta barneko joan-etorrietan emandako denbora benetako lan-denbora gisa aitortzea; eta onartzea zentro horretan legez aitortutako produktu kantzerigenoekin lan egiten dela.

"Inork benetako borondatea badu enpresa honen etorkizunari buruz serioski hitz egiteko —lan-baldintza duinekin, operatibo seguruarekin eta bideragarritasun ekonomiko errealarekin—, horiek Petronorreko langileak dira", esan du.

Lana Lan gatazkak Salaketak Petronor Enpresaburuak Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Protesta de trabajadores de Petronor
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik

Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X