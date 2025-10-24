Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.
Petronorren aldagela berriak martxan jarri osteko lan-gatazkagatik egitekoa zen epaiketa bertan behera utzi du ostiral honetan Bilboko Lan Arloko Epaitegiko epaileak. Ildo horretatik, astebeteko epea eman du UGTk eta CCOOk enpresarekin lortutako aurreakordioa batzarrean bozkatzeko.
Gatazkaren jatorria aldagela berriak martxan jartzea da, 6 milioiko inbertsioa egin ondoren. Izan ere, langileentzako lekualdaketa dakarren eraikin batean dago, eta, praktikan, lanaldia 30 minutu luzatzea dakarrela salatu dute.
Horren ondorioz, enpresa-batzordeak greba deitu zuen Petronorren. Greba horren bidez, findegiko mantentze-lanen "narriadura" eta akordioen "ez-betetze eta interpretazio interesatuak" salatu nahi zituzten langileek. Azkenik, CCOOk eta UGTk aurreakordioa lortu zuten, eta proposamena batzarrean bozkatzea nahi zuten.
Horren aurrean, TU sindikatuak eta hainbat langilek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan epaitegien atarian, CCOOk eta UGTk enpresarekin lortutako aurreakordioaren kontra. Aurreakordio horretan, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen da.
Azkenean, epaiketa bertan behera geratu da, eta epaileak astebeteko epea eman du langileen batzarra egiteko, aurreakordio hori bozkatzeko. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada, epaileak berak hartuko du azkenean gatazka horri buruzko erabakia.
"Petronorreko langileek tinko eta bat eginda jarraitzen dute"
Greba Batzordeak adierazi duenez, langileek "tinko eta bat eginda jarraitzen dute" lanuzte mugagabean; izan ere, aldagela berriek eragin dutena lan-harremanak eta instalazioak "hondatzeko" bidean azken pausoa besterik ez da.
Komunikatu baten bidez adierazi duenez, grebaren lehen egunetik egiten ari diren bezala, zera eskatzen dute: benetako inbertsioa lantegia mantentzeko lanetan, langileei, herritarrei eta inguruari eragiketa seguruak bermatuko dizkiena; plantillaren handitze egokia, aparteko orduen "gehiegikeria" amaitzeko; babes jantziak jartzean, garbiketan eta barneko joan-etorrietan emandako denbora benetako lan-denbora gisa aitortzea; eta onartzea zentro horretan legez aitortutako produktu kantzerigenoekin lan egiten dela.
"Inork benetako borondatea badu enpresa honen etorkizunari buruz serioski hitz egiteko —lan-baldintza duinekin, operatibo seguruarekin eta bideragarritasun ekonomiko errealarekin—, horiek Petronorreko langileak dira", esan du.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Zer da DNK, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
Dermatosi Nodular Kutsakorrari adi-adi dago abeltzaintza-sektorea. Euskal Herrian ez da oraindik kasurik antzeman, baina prebentzio eta zaintza neurriak martxan jartzen ari dira. Hona hemen gaixotasun honen gakoak eta abeltzaintza-sektorean dituen eraginak.
Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik
Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.
Etxebizitza Sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsi da gaur
Epaiketa gaur egin da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.