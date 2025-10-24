Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik
Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Zer da DNK, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
Dermatosi Nodular Kutsakorrari adi-adi dago abeltzaintza-sektorea. Euskal Herrian ez da oraindik kasurik antzeman, baina prebentzio eta zaintza neurriak martxan jartzen ari dira. Hona hemen gaixotasun honen gakoak eta abeltzaintza-sektorean dituen eraginak.
Etxebizitza Sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsi da gaur
Epaiketa gaur egin da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.
Dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du abeltzaintza sektorea
Nafarroak abeltzaintzako azokak egitea debekatu du Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizkortu egin da txertaketa.
Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkinen sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da, bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den 'Wind Runner'en diseinua egiten ari den enpresaren parte-hartzea nabarmendu du lehendakariak, eta adierazi du Eusko Jaurlaritza proiektua babesteko eta elkarlanean aritzeko prest dagoela.