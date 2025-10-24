Conflicto laboral
Petronor y sindicatos se ven en el juzgado por la denuncia de modificación de las condiciones laborales

Protesta de trabajadores de Petronor
Trabajadores de Petronor. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik

Última actualización

El Juzgado de lo Social de Bilbao celebra hoy el juicio por la denuncia presentada por los sindicatos de Petronor contra la compañía por la modificación "sustancial" de las condiciones laborales, que ha motivado una huelga indefinida tras el "aumento encubierto de jornada para el personal a turnos (unos 30 minutos más por día trabajado) como consecuencia del traslado del edificio del vestuario".

