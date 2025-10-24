Máquina herramienta
El sector de la máquina herramienta no vive su mejor momento

Máquina herramienta. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi

Los aranceles de Trump esetán dificultando las ventas y eso se ve claramente en el último dato de exportaciones que conocimos ayer: han caído un 31 %. Desde AFM, la Asociación de Empresas de Máquina Herramienta, calculan que este año los pedidos del sector en general caerán entre un 5 y un 10%.

 

