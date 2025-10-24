Industria

Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi

maquina herramienta
18:00 - 20:00
Makina-erreminta. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.

 

Industria Ekonomia

