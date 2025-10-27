Las autoescuelas de Bizkaia harán huelga los días 4 y 5 de noviembre

Los sindicatos ELA y CCOO han anunciado la convocatoria de huelga de las autoescuelas de Bizkaia los días 4 y 5 de noviembre. Según han explicado los sindicatos, el objetivo será denunciar “el bloque patronal” ante las negociaciones del convenio colectivo.

“La negociación del convenio continúa bloqueado por la insuficiente propuesta de la patronal APAVI”, ha explicado ELA mediante su nota de prensa.

El sindicato denuncia que la patronal sigue sin garantizar la actualización salarial según el IPC. Además, ELA asegura que tampoco aceptan la reducción de jornada ni mejoras en temas de salud laboral.

Por tanto, los sindicatos han convocado dos jornadas de huelga para denunciar la “actitud pasiva” de la patronal, y amenaza con “más días de huelga” si siguen sin avanzar las negociaciones.