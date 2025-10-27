Greba
Bizkaiko autoeskolek greba egingo dute azaroaren 4an eta 5ean

ELAk eta CCOOk deialdia iragarri dute, hitzarmenaren negoziazioaren "bloke patronala" gaitzesteko.

20210608092107_huelga-greba-autoescuela-autoeskola-bizkaia_
Bizkaiko autoeskolen greba. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA eta CCOO sindikatuek Bizkaiko autoeskolen greba iragarri dute, azaroaren 4 eta 4rako. Azaldu dutenez, "patronalaren blokeoa" salatuko dute hitzarmen kolektiboaren negoziazioetan.

"Hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen du, APAVI patronalaren proposamen eskasagatik", adierazi du ELAk zabaldutako prentsa-oharrean.

Sindikatuak salatu duenez, patronalak ez du soldatak KPIaren arabera eguneratu. Horrekin batera, ELAk ziurtatu du ez dutela lanaldia murriztea onartzen, eta ez daudela osasun arloan hobekuntzak egiteko prest.

Horrenbestez, sindikatuek bi greba egun deitu dituzte patronalaren "jarrera pasiboa" salatzeko. Gainera, negoziazioak aurrera egin gabe jarraitzen badu, "greba egun gehiago" izango direla mehatxu egin dute.

Ela Sindikatua Bizkaia Grebak Bilbo Ekonomia Gizartea Soldatak

