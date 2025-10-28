EMPRESAS
Amazon despedirá a 30 000 trabajadores a partir de este martes

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Durante los últimos tres años, Amazon ha eliminado alrededor de 27 000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos puestos de trabajo de forma conjunta.
amazon-efe
Amazon. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La multinacional tecnológica Amazon planea despedir hasta 30 000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía.

De acuerdo con la cadena CNBC, que cita fuentes cercanas al asunto, la empresa despedirá al 10 % de los empleados corporativos que tiene en plantilla actualmente como parte de un plan de recortes que se inició en 2022.

Durante los últimos tres años, Amazon ha eliminado alrededor de 27 000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos puestos de trabajo de forma conjunta.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35 291 millones de dólares en el primer semestre del año, casi un 50 % más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323 369 millones de dólares, un 11% más. 

Empresarios Tecnología Estados Unidos Economía

