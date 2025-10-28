KALERATZEAK

Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera 

Negozio-lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Azken hiru urteetan multinazionalak 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan. 

amazon-efe
Amazon. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amazon multinazionalak 30.000 langile kaleratuko ditu gaurtik aurrera, bere egitura egungo errealitatera egokitzeko asmoz. 

CNBC telebista-kateak zabaldutako informazioaren arabera, Bulego Zentraletako langileen % 10 kaleratuko ditu, eta negozio-lerro guztietan (giza baliabideak, zerbitzuak, operazioak, gailuak eta beste arlo batzuk) izango du eragina erabakiak.

Amazonek argudiatu du pandemia garaian goia jo ostean, orain egungo errealitatera egokitu behar duela egitura. 

Azken hiru urteetan, Amazonek 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan, baina inoiz ez ditu takada batean horrenbeste kaleratze egin. 

Itxura guztien arabera, aste honetan bertan bidaliko dituzte kaleratze-gutunak. 

Sareko salmenten eta hodeiko zerbitzuen erraldoiak 35.291 milioi dolar irabazi zituen urteko lehen seihilekoan, eta ia % 50 egin du gora, eta, aldi berean, 323.369 milioi dolarreko balioa zuten salmentak izan zituen, % 11 gehiago. 

