Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera
Negozio-lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Azken hiru urteetan multinazionalak 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan.
Amazon multinazionalak 30.000 langile kaleratuko ditu gaurtik aurrera, bere egitura egungo errealitatera egokitzeko asmoz.
CNBC telebista-kateak zabaldutako informazioaren arabera, Bulego Zentraletako langileen % 10 kaleratuko ditu, eta negozio-lerro guztietan (giza baliabideak, zerbitzuak, operazioak, gailuak eta beste arlo batzuk) izango du eragina erabakiak.
Amazonek argudiatu du pandemia garaian goia jo ostean, orain egungo errealitatera egokitu behar duela egitura.
Azken hiru urteetan, Amazonek 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan, baina inoiz ez ditu takada batean horrenbeste kaleratze egin.
Itxura guztien arabera, aste honetan bertan bidaliko dituzte kaleratze-gutunak.
Sareko salmenten eta hodeiko zerbitzuen erraldoiak 35.291 milioi dolar irabazi zituen urteko lehen seihilekoan, eta ia % 50 egin du gora, eta, aldi berean, 323.369 milioi dolarreko balioa zuten salmentak izan zituen, % 11 gehiago.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu irailera arte, iaz baino % 3 gutxiago aurretiko gainbalioagatik
Urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu ditu inbertsioak, 8.964 milioi euroraino. Horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta AEBn egin dira eta horien % 55 sareen negoziora bideratu dira. Iberdrolak gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du akzioko, 2024ko lehen bederatzi hilabeteetan baino % 8,2 gehiago, alegia.
Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 2026rako aurrekontu proiektua
Jaurlaritzako bozeramaileak aurreratu duenez, "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaien inbertsioak eta partidak handituko dira".
Bizkaiko autoeskolek greba egingo dute azaroaren 4an eta 5ean
ELAk eta CCOOk deialdia iragarri dute, hitzarmenaren negoziazioaren "bloke patronala" gaitzesteko.
Avanza enpresaren zuzendaritzak eta langileen batzordeak aurreakordioa lotu dute: amaitu egin da Lurraldebuseko lan-gatazka
Gipuzkoako Foru Aldundia pozik agertu da Avanza enpresako langileen "lan-baldintzak hobetzen" dituen aurreakordioarekin. Lanaldia murriztea eta soldata % 12,10 igotzea daude jasota aurreakordioan, besteak beste.
Zer gertatuko da orain Talgorekin, Jose Antonio Jainaga ikertu ondoren?
Israelgo armamentu-enpresa bati ustez altzairua saltzeagatik Auzitegi Nazionalean irekitako auziak zalantzak sortu ditu Talgoren % 30 erosteko operazioaren etorkizunaren inguruan. Euskal erakundeek konpromisoari eutsi diote, baina Espainiako Gobernuak inbertsioa geldiaraz dezake.
Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak
Langileek eta patronalak oraindik akordiorik lortu ez duten arren, ostiraleko bilerak jarrerak hurbiltzeko balio izan zuen, eta, ondorioz, bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako Nafarroan aurreikusita zeuden lanuzte partzialak.
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka
Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute. Bilera bat egiteko deia ere luzatu diote Aldundiari.
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.