Bizkaia prevé mantener los descuentos en el transporte hasta el 20 de febrero de 2026
La Diputación Foral de Bizkaia prevé mantener las bonificaciones al transporte público, que están vigentes en la actualidad, hasta el 20 de febrero del 2026, al margen de las decisiones que adopte el Gobierno de España.
"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados", ha adelantado la diputada general, Elixabete Etxanobe, en el pleno de Juntas Generales del territorio desarrollado en la Casa de Juntas de Gerediaga, en una interpelación del grupo de PP sobre las previsiones en política tarifaria a aplicar al transporte público en 2026.
Ese grupo ha recordado que desde 2022 se han aplicado en Bizkaia bonificaciones extraordinarias al transporte público cofinanciadas entre el Gobierno de España y la Diputación Foral de Bizkaia, las cuales supusieron inicialmente un descuento del 50 % de la tarifa para los usuarios.
Posteriormente se redujo la financiación estatal y en el segundo semestre de 2025 en Bizkaia se redujo el descuento general al 40 %.
Etxanobe ha adelantado que planteará en el próximo consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia del 6 de noviembre la prórroga de esas deducciones para tratar de evitar retrasos motivados por la tardanza en aprobarse los descuentos en el Congreso.
De esta manera, la Diputación continuará aplicando la reducción de las zonas de 5 a 3, la eliminación del pago de transbordos internos en Bizkaibus y otros transportes, la gratuidad para menores de 12 años y el compromiso de aplicar descuentos del 20 % en títulos temporales en caso de que decaigan las medidas de descuento actualmente vigentes.
