Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.
Gaur egun indarrean dauden garraio publikorako hobariak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Foru Aldundiak. Halaxe iragarri du, oraindik ere Espainiako Gobernuak zer neurri hartuko duen jakinarazi ez duen arren.
"Ez gara besoak gurutzatuta geratuko", aurreratu du Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak Gerediagako Batzar Nagusien osoko bilkuran, PPren taldeak 2026an garraio publikoari aplikatu beharreko tarifa-politikako aurreikuspenei buruz egindako interpelazio batean.
Talde horrek gogoratu du 2022tik Bizkaian aparteko hobariak aplikatu zaizkiola garraio publikoari, Espainiako Gobernuak eta Bizkaiko Foru Aldundiak batera finantzatuta. Hasiera batean, erabiltzaileek tarifaren % 50eko deskontua izan zuten.
Ondoren, Estatuaren finantzaketa murriztu egin zen, eta 2025eko bigarren seihilekoan, Bizkaian, deskontu orokorra % 40ra murriztu zen.
Etxanobek aurreratu duenez, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren hurrengo kontseiluan, azaroaren 6an, deskontu horiek luzatzea proposatuko du, Kongresuan horiek onartzeko atzerapenak saihesteko.
Horrela, Aldundiak honako hauek aplikatzen jarraituko du: 5 eta 3 arteko eremuen murrizketa, Bizkaibuseko eta beste garraio batzuetako barne-aldaketen ordainketa kentzea, 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna eta aldi baterako tituluetan % 20ko deskontuak aplikatzeko konpromisoa gaur egun indarrean dauden deskontu-neurriak bertan behera geratzen badira.
Zure interesekoa izan daiteke
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela
Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira"
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango.
Tolosako Asuncion klinikako langileek subrogazioa eskatu dute "% 100 publikoa" izango den ospitalean
Osasun sailburuari eskatu diote Onkologikoan erabili duten ereduari jarraitzeko eta klinikako 350 langileak subrogatzeko. Azaroaren 22an manifestazioa egingo dute Tolosan.
Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera
Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.
Asensio: "Itsaraz parke eolikoaren proiektuak ez zituen beharrezko ingurumen-baldintzak betetzen"
Norvegiako Statkraft enpresak Aramaion eta Eskoriatzan eraikitzeko asmoa zuen proiektua baztertzeko Espainiako Gobernuak hartutako behin betiko erabakia "bat dator" Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin, Gipuzkoako ahaldun nagusiorde eta Jasangarritasun diputatuaren esanetan.
Nöel d'Anjou: "Aurrekontu hauek eraldaketarako, babeserako eta aurrera egiteko tresna dira"
Ogasun eta Finantza sailburuak adierazi du gaur aurkeztu duen aurrekontu proiektuak hiru objektibori erantzuten diela: zerbitzu publikoak sendotzea eta kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketeta eta erronkei aurre egiteko prestatzea.
Eusko Jaurlaritzak 16.378 milioiko aurrekontu-proiektua onartu du 2026rako, eta Etxebizitzara eta zerbitzu publikoetara gehiago bideratuko du
Proiektuak % 4,1 handitu du gastu arrunta eta Osasuna, Hezkuntza, Etxebizitza eta Segurtasun arloak indartu ditu, Euskadi Eraldatuz 2030 eraldaketa-planerako 935 milioi gehitzeaz gain. Jaurlaritzak 1.801 milioi bideratu ditu gazteentzat eta familientzat, eta 1.730 milioira igo du inbertsio publiko propioa.
Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu irailera arte, iaz baino % 3 gutxiago aurretiko gainbalioagatik
Urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu ditu inbertsioak, 8.964 milioi euroraino. Horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta AEBn egin dira eta horien % 55 sareen negoziora bideratu dira. Iberdrolak gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du akzioko, 2024ko lehen bederatzi hilabeteetan baino % 8,2 gehiago, alegia.
Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera
Negozio-lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Azken hiru urteetan multinazionalak 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan.