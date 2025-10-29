Garraio publikoa
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak

Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.

BIZKAIBUS ELA
Bizkaibuseko autobus bat, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun indarrean dauden garraio publikorako hobariak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Foru Aldundiak. Halaxe iragarri du, oraindik ere Espainiako Gobernuak zer neurri hartuko duen jakinarazi ez duen arren.

"Ez gara besoak gurutzatuta geratuko", aurreratu du Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak Gerediagako Batzar Nagusien osoko bilkuran, PPren taldeak 2026an garraio publikoari aplikatu beharreko tarifa-politikako aurreikuspenei buruz egindako interpelazio batean.

Talde horrek gogoratu du 2022tik Bizkaian aparteko hobariak aplikatu zaizkiola garraio publikoari, Espainiako Gobernuak eta Bizkaiko Foru Aldundiak batera finantzatuta. Hasiera batean, erabiltzaileek tarifaren % 50eko deskontua izan zuten.

Ondoren, Estatuaren finantzaketa murriztu egin zen, eta 2025eko bigarren seihilekoan, Bizkaian, deskontu orokorra % 40ra murriztu zen.

Etxanobek aurreratu duenez, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren hurrengo kontseiluan, azaroaren 6an, deskontu horiek luzatzea proposatuko du, Kongresuan horiek onartzeko atzerapenak saihesteko.

Horrela, Aldundiak honako hauek aplikatzen jarraituko du: 5 eta 3 arteko eremuen murrizketa, Bizkaibuseko eta beste garraio batzuetako barne-aldaketen ordainketa kentzea, 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna eta aldi baterako tituluetan % 20ko deskontuak aplikatzeko konpromisoa gaur egun indarrean dauden deskontu-neurriak bertan behera geratzen badira.

Garraio publikoa Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

