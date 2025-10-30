BBVA gana un 4,7 % más hasta septiembre y logra un beneficio récord de 7978 millones
El BBVA, que hace unas semanas no logró sacar adelante su opa sobre el Sabadell, obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio atribuido récord de 7978 millones de euros, un 4,7 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias al crecimiento del crédito y los ingresos recurrentes.
El margen de intereses de la entidad, que ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados, creció un 2 % (12,6 % sin tener en cuenta la variación de divisas), hasta los 19 246 millones de euros, impulsado por España, México y Turquía.
Las comisiones netas alcanzaron los 6071 millones de euros, un 5,5 % más (16,6 % en términos constantes) que un año antes, destacando la contribución de los negocios de medios de pago y gestión de activos, y de Turquía.
El banco ha comunicado también, de acuerdo con el compromiso que ya anunció su presidente, Carlos Torres, cuando se conoció el fracaso de la opa al Sabadell, que mañana, 31 de octubre, inicia la recompra de acciones pendiente por valor de 993 millones de euros y que pondrá en marcha una recompra adicional en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).
El BBVA ha señalado que está "totalmente comprometido con su plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, tal y como demuestran las cifras de los primeros nueve meses de 2025".
El beneficio atribuido del grupo creció un 19,8 % sin tener en cuenta la variación de divisas y el margen bruto, que representa la suma de los ingresos del grupo, aumentó un 3,7 %, hasta los 27 136 millones de euros (un 16,2 % sin tener en cuenta la variación de divisas).
Según ha indicado el BBVA, el dinamismo de la actividad ha impulsado los resultados en los nueve primeros meses de 2025 y hasta el 30 de septiembre los préstamos y anticipos a la clientela habían aumentado un 12,6 % respecto a un año antes y alcanzaron los 447 901 millones de euros, impulsados por el segmento mayorista y con comportamientos destacados en España y México.
Los créditos a empresas del grupo BBVA crecieron un 5,9 % y los préstamos a particulares un 4,2 %, con un mayor dinamismo de los préstamos al consumo e hipotecarios.
Los depósitos aumentaron el 7,7 %, hasta los 471 364 millones, y los recursos de clientes crecieron un 7,4 % impulsados por la evolución de los fondos de inversión, las carteras gestionadas y los depósitos de la clientela.
El BBVA captó de enero a septiembre la cifra récord de 8,7 millones de nuevos clientes, superando su base de clientes activos los 80 millones al cierre del tercer trimestre.
El resultado de operaciones financieras (ROF) alcanzó 1962 millones de euros, un 25,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior, y la línea de otros ingresos y cargas de explotación mejoró.
Los gastos de explotación del BBVA crecieron un 11 % interanual, hasta los 10 360 millones de euros, debido a las inversiones tecnológicas de los últimos ejercicios y el crecimiento de la plantilla.
El ratio de eficiencia del banco mejoró 178 puntos básicos y se situó en el 38,2 % y, en cuanto a la rentabilidad, el retorno sobre el capital tangible (ROTE) se situó en el 19,7 % al finalizar septiembre y la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) en el 18,8 %.
En solvencia, el ratio de capital CET1 del BBVA se situó en el 13,42 % al cierre del tercer trimestre, y la tasa de mora era a esa fecha del 2,8 % y la de cobertura del 84 %, mejorando respecto a hace un año.
Te puede interesar
Bizkaia prevé mantener los descuentos en el transporte hasta el 20 de febrero de 2026
La diputada general ha anunciado el inicio de los trámites para extender la bonificación y urge al Gobierno español a que aclare sus intenciones de cara al próximo año.
El rector de EHU afirma que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco llevan la universidad a la parálisis
El departamento ha incrementado el 6,3 % en la asignación para la universidad pública -19 millones de euros-, un dinero que según el rector solo sirve para cerrar el año sin pérdidas. Joxerramon Bengoetxea ha pedido al Gobierno Vasco que revise el proyecto de presupuestos.
El PP pide que los presupuestos estén más cerca de los problemas reales de la gente
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha explicado que su partido prevé que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que se aprueba este martes será continuista en relación a los precedentes.
Los trabajadores de la clínica Asunción piden su subrogación en un hospital "totalmente público" en Tolosaldea
Han pedido al consejero de Salud que siga el ejemplo de Onkologikoa y subroguen a los 350 trabajadores de la clínica. Han convocado una manifestación para el 22 de noviembre.
El Gobierno Vasco defiende la operación Talgo pese a la investigación abierta a Jainaga
El Gobierno Vasco ha defendido el proceso de compra de parte de las acciones de Talgo por Sidenor, a pesar de la investigación abierta por la Audiencia Nacional a su presidente, José Antonio Jainaga, ya que, a su juicio, son "dos cosas diferentes".
Nöel d'Anjou: "Estos presupuestos son un instrumento de transformación, de protección y de avance"
El consejero de Hacienda y Finanzas ha afirmado que el proyecto de presupuestos que ha presentado hoy responden a tres objtivos: consolidar el fortalecimiento de los servicios públicos, poner el foco en las principales preocupaciones de la ciudadanía e invertir en las transformaciones para preparar el futuro de la CAV.
Asensio: El proyecto de parque eólico Itsaraz "no cumplía las condiciones medioambientales necesarias"
La decisión del Gobierno español de rechazar definitivamente el proyecto que la empresa Statkraft quería construir en Aramaio (Álava) y Eskoriatza (Gipuzkoa) "coincide", según el diputado de Sostenibilidad y primer teniente de diputada general de Gipuzkoa, con el criterio del Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de 16 378 millones para 2026, con más inversión en vivienda y servicios públicos
El proyecto incrementa un 4,1 % el gasto ordinario y refuerza áreas como Salud, Educación, Vivienda y Seguridad, además de incluir 935 millones para el plan transformacional “Euskadi Eraldatuz 2030”. El Ejecutivo destina 1.801 millones a jóvenes y familias, y eleva la inversión pública propia hasta 1.730 millones.
Iberdrola gana 5307 millones hasta septiembre, un 3 % menos por efecto plusvalía previa
En los nueve primeros meses del año las inversiones aumentaron un 4 %, hasta los 8964 millones de euros, de las que más del 60 % correspondieron a Reino Unido y Estados Unidos, y el 55 % de las mismas se destinaron al negocio de redes. Iberdrola propondrá un dividendo "récord" de, al menos, 0,25 euros por acción. Esto supone un incremento del 8,2 % respecto a los nueve primeros meses de 2024.