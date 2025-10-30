BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
BBVAk, zeinak duela aste batzuk Sabadell erosteko operazioan porrot egin baitzuen, 7.989 milioi euroko mozkina izan du urteko lehen bederatzi hilabeteetan, 2024ko epe berean baino % 4,7 gehiago, kredituaren hazkundeari eta diru sarrera errepikariei esker.
Komisio garbiak 6.071 milioi eurokoak izan ziren, aurreko urtean baino % 5,5 gehiago (% 16,6 termino finkoetan), eta nabarmentzekoak dira ordainbideen eta aktiboen kudeaketaren negozioen ekarpena, baita Turkiarena ere.
Carlos Torres presidenteak Sabadell erosteko saiakerak porrot egin zuela jakin zuenean iragarri zuen konpromisoarekin bat etorriz, bankuak jakinarazi du bihar, urriak 31, 993 milioi euroko balioa duten akzioak berrerosten hasiko dela, eta berrerosketa gehigarri bat jarriko duela martxan Europako Banku Zentralaren (EBZ) onespena jaso bezain laster.
BBVAk adierazi duenez, "erabat konprometituta dago bere plan estrategikoarekin eta 2025-2028 aldirako finantza helburuekin, 2025eko lehen bederatzi hilabeteetako zifrek erakusten duten bezala".
Taldearen mozkina % 19,8 hazi zen, dibisen aldakuntza kontuan hartu gabe, eta marjina gordina (taldearen diru-sarreren batura) % 3,7 hazi zen, 27.136 milioi euroraino (% 16,2 dibisen aldakuntza kontuan hartu gabe).
BBVAk adierazi duenez, jardueraren dinamismoak eragin du 2025eko lehen bederatzi hilabeteetako bultzada. Irailaren 30era arte bezeroei emandako maileguak eta aurrerakinak % 12,6 handitu dira iazko epe beretik, eta 447.901 milioi eurora iritsi dira, handizkako segmentuak bultzatuta eta Espainian eta Mexikon egindako jarduera nabarmenekin.
BBVA taldeak enpresei emandako kredituak % 5,9 hazi ziren eta partikularrei emandakoak % 4,2, kontsumorako maileguak eta hipoteka-maileguak izanik gehien igo direnak.
Gordailuek % 7,7 egin dute gora, 471 364 milioiraino, eta bezeroen baliabideek, berriz, % 7,4, inbertsio-funtsen, kudeatutako zorroen eta bezeroen gordailuen bilakaerak bultzatuta.
BBVAk 8,7 milioi bezero berriren zifra errekorra lortu zuen urtarriletik irailera, eta hirugarren hiruhilekoaren amaieran 80 milioiko bezero aktiboen langa ainditu zuen.
Finantza-eragiketen emaitza 1.962 milioi eurokoa izan zen, aurreko urteko aldi berean baino % 25,6 gutxiago, eta beste diru-sarrera eta ustiapen-karga batzuen ildoa hobetu egin zen.
BBVAren ustiapen-gastuak % 11 hazi ziren urte batetik bestera, 10 360 milioi euroraino, azken ekitaldietako inbertsio teknologikoen eta plantillaren hazkundearen ondorioz.
Bankuaren efizientzia-ratioa oinarrizko 178 puntu hobetu zen, eta % 38,2an kokatzeraino. Errentagarritasunari dagokionez, kapital ukigarriaren gaineko itzulera (ROTE) % 19,7koa izan zen iraila amaitzean, eta funts propioen gaineko errentagarritasuna (ROE) % 18,8koa.
Kaudimenari dagokionez, BBVAren CET1 kapital-ratioa % 13,42koa izan zen hirugarren hiruhilekoa ixtean, eta berandutze-tasa % 2,8koa zen data horretan, eta estaldura-tasa % 84koa, duela urtebeteko datuekin alderatuta.
