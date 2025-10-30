Fallece un hombre de 62 años en un accidente laboral en Iturmendi

Un leñador de 62 años que estaba realizando labores de tala ha fallecido la tarde del jueves tras sufrir un accidente laboral en Iturmendi (Navarra).

El siniestro se ha producido en la zona de Maugiaburu, perteneciente al municipio de Iturmendi, cuando una rama ha caído sobre el leñador mientras se encontraba realizando labores de tala. Los servicios de emergencia han logrado estabilizar al herido, un varón de 62 años, que había sufrido politraumatismos a causa del accidente, pero ha fallecido mientras estaba siendo trasladado al Hospital Universitario de Navarra en un helicóptero medicalizado.

Agentes de la Brigada Judicial Norte de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.