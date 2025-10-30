Nafarroa
62 urteko gizon bat hil da Iturmendin, lan-istripu batean

Egurgilea mozketa lanak egiten ari zen Nafarroako herrian, Maugiaburu inguruan.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

62 urteko egurgile bat hil da ostegun arratsaldean Iturmendin (Nafarroa), lan-istripu batenean.

Ezbeharra Iturmendi udalerriko Maugiaburu inguruan gertatu da, adar bat egurgilearen gainera erori denean, mozketa-lanak egiten ari zela. Istripuaren ondorioz politraumatismoak jasan dituen 62 urteko gizonezkoa egonkortzea lortu dute larrialdi zerbitzuek, baina helikoptero medikalizatu batean Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eramaten ari zirela hil egin da.

Foruzaingoa ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari da. 

Lan istripuak Nafarroa Ekonomia

