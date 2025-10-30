Sidenor
Sidenor dará explicaciones al juez de la AN y, después, al Gobierno Vasco sobre los hechos por los que se le investigan

Posteriormente trasladarán esas explicaciones al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad.
BILBAO, 27/02/2025.- El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga el pasado 27 de febrero de 2025 en Bilbao. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos, por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras. EFE/Archivo/Luis Tejido
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga en una foto de archivo. EFE.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Sidenor ofrecerá explicaciones detalladas y presentará pruebas, primero, al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la empresa por supuesta venta no autorizada de acero a una compañía armamentística israelí, y posteriormente tiene intención de dárselas al Gobierno Vasco, al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y a toda la sociedad.

A través de un comunicado, Sidenor contesta al Ejecutivo Vasco, que le pidió explicaciones respecto al proceso iniciado en la Audiencia Nacional contra el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, que, "por supuesto, está dispuesta a ofrecerlas, y con el máximo nivel de detalle".

Además, indica que estas explicaciones "se trasladarán igualmente, con el mismo grado de detalle, al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad".

También subraya que el equipo jurídico y el equipo técnico de Sidenor,, está "a la espera de obtener el imprescindible acceso a las actuaciones en curso, están llevando a cabo las acciones necesarias para recabar las pruebas objetivas que respalden las explicaciones de la empresa".

Sin embargo, la compañía considera que, "por respeto a la Audiencia Nacional, será el juez que instruye las diligencias quien tenga conocimiento, en primer lugar, de las explicaciones y de las pruebas correspondientes". "Hasta ese momento la compañía no realizará manifestación pública alguna sobre esta cuestión", ha concluido.

Metalurgia Israel Audiencia Nacional Economía

