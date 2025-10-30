Sidenor dará explicaciones al juez de la AN y, después, al Gobierno Vasco sobre los hechos por los que se le investigan

Sidenor ofrecerá explicaciones detalladas y presentará pruebas, primero, al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la empresa por supuesta venta no autorizada de acero a una compañía armamentística israelí, y posteriormente tiene intención de dárselas al Gobierno Vasco, al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y a toda la sociedad.



A través de un comunicado, Sidenor contesta al Ejecutivo Vasco, que le pidió explicaciones respecto al proceso iniciado en la Audiencia Nacional contra el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, que, "por supuesto, está dispuesta a ofrecerlas, y con el máximo nivel de detalle".



Además, indica que estas explicaciones "se trasladarán igualmente, con el mismo grado de detalle, al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad".

También subraya que el equipo jurídico y el equipo técnico de Sidenor,, está "a la espera de obtener el imprescindible acceso a las actuaciones en curso, están llevando a cabo las acciones necesarias para recabar las pruebas objetivas que respalden las explicaciones de la empresa".



Sin embargo, la compañía considera que, "por respeto a la Audiencia Nacional, será el juez que instruye las diligencias quien tenga conocimiento, en primer lugar, de las explicaciones y de las pruebas correspondientes". "Hasta ese momento la compañía no realizará manifestación pública alguna sobre esta cuestión", ha concluido.