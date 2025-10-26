INVESTIGACIÓN
El Gobierno Vasco pide "no especular" sobre Sidenor y muestra su "máximo respeto" a la investigación

Sidenorren inguruko “espekulaziorik ez” egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta “errespetu osoa” agertu dio ikerketari
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sidenorren inguruko “espekulaziorik ez” egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta “errespetu osoa” agertu dio ikerketari
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, ha destacado que es fundamental "esperar" en relación a la investigación en curso. Asimismo, ha destacado la importancia del acuerdo de Talgo.

Gobierno Vasco Industria Empresarios Delitos Política

