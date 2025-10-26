El Gobierno Vasco pide "no especular" sobre Sidenor y muestra su "máximo respeto" a la investigación
En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, ha destacado que es fundamental "esperar" en relación a la investigación en curso. Asimismo, ha destacado la importancia del acuerdo de Talgo.
PNV acusa a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"
El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado que los episodios violentos siempre están protagonizados por los mismos, y ha subrayado que quien no condena la violencia no es un político digno. “La violencia, el señalamiento y el odio no tienen cabida en nuestro país”, ha subrayado.
Bengoetxea anuncia que aumentará el presupuesto en vivienda y seguridad
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha destacado que el martes aprobarán "unos presupuestos muy pegados a la calle, a las prioridades de la gente".
Los partidos políticos vascos piden la renovación del Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario
En un contexto marcado por las negociaciones para la renovación del texto, los diferentes líderes políticos han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro "renovado Estatuto".
El Congreso rendirá homenaje este jueves a 'Txiki' y Otaegi
Recordarán a los últimos fusilados del franquismo, con una mesa redonda donde dos escritores charlarán sobre estos episodios, con motivo del Día de las Víctimas de la Dictadura.
Javier de Andrés: "Tenemos que dar impulso a una sociedad que piense en la libertad de las personas"
Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha apelado a un nuevo Estatuto que de "libertad a las personas". El presidente popular ha destacado que la presión política e ideológica ha traído consigo el "declive de la sociedad".
EH Bildu rechaza la candidatura de Mikel Mancisidor para el Ararteko, y critica que PNV y PSE-EE negocien con el PP
Jeltzales y socialistas necesitan el apoyo de la coalición abertzale o de los populares para lograr la mayoría cualificada de tres quintas partes del Parlamento Vasco, y la primera ya ha adelantado que no dará su apoyo, y la segunda aún no se ha posicionado.
Esteban pide evitar juicios de valor sobre el presidente de Sidenor previos a la vía judicial
Aitor Esteban, presidente del EBB, ha hecho alusión a la investigación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos, por vender acero a una empresa de armamento israelí, y ha pedido que se eviten los prejuicios antes de que se aclaren las circunstancias. "Vamos a ver qué es lo que sucede", ha dicho al respecto.
Laura Aznal: "Este país y nuestra soberanía no pueden esperar más"
Laura Aznal, portavoz de EH Bildu Navarra, ha explicado que es necesario renovar y mejorar el autogobierno y la foralidad. Por ello, ha pedido la actualización tanto de Navarra como del Estatuto de Gernika. Para finalizar, la portavoz abertzale ha subrayado que "ahora es el momento" para la soberanía de "este país".
Esteban: "Sánchez tiene que demostrar que tiene palabra y que la va a cumplir"
El líder del PNV ha confiado en que el Gobierno español dé pasos antes de fin de año, y ha recordado que "se fijó un calendario" para el traspaso de competencias.