Sidenorren inguruko "espekulaziorik ez" egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta "errespetu osoa" agertu dio ikerketari

18:00 - 20:00
EITB

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, abian dagoen ikerketari dagokionez “itxaron behar” dela nabarmendu du Ibone Bengoetxeak, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Bestalde, Talgoren inguruko akordioaren garrantzia azpimarratu du.

Eusko Jaurlaritza Industria Enpresaburuak Delituak Politika

