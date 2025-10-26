ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Bengoetxeak iragarri du nabarmen igoko dutela Etxebizitza eta Segurtasuneko aurrekontua

Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak nabarmendu duenez, asteartean onartuko dituzten aurrekontuek "jendearen lehentasunak" izango dituzte kontuan.

Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
Bengoetxea, Radio Euskadin. Argazkia: EITB
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak iragarri du 2026rako aurrekontuetan igoera nabarmena aurreikusten dela Etxebizitza Sailean, jendearen "kezka handienetako bat" delako, eta Segurtasun Sailean.

Radio Euskadin igande goizean egindako elkarrizketan nabarmendu duenez, Gobernu Kontseiluak asteartean onartuko dituen aurrekontuak "jendearen lehentasunak" izango ditu kontuan.

Hala, "gehien haziko den aurrekontuetako bat" Etxebizitza Sailarena izango dela ziurtatu du, eta "Segurtasunean ere inbertsioa handituko da".

Osasunaren eta Hezkuntzaren aldeko apustua ere egingo dute aurrekontuetan,  eta "inbertsio produktiboak egongo dira enpresei eta industriari laguntzeko", horren hitzetan.

Kontu horien onarpenari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak esan du aurrekontuak "gobernua sostengatzen duten alderdienak baino boto gehiagorekin" onartzea gustatuko litzaiekeela, eta EH Bilduk aurrekontuak negoziatzeko egin duen eskaintzari buruz, "entzun, eztabaidatu eta hitzartzen saiatu" egingo direla adierazi du.

Bestalde, lehendakariordeak errespetua agertu du Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentearen aurka Auzitegi Nazionalak irekitako ikerketaren aurrean, eta enpresa hori eta Eusko Jaurlaritza Talgon sartzeko egiten ari diren operazioak aurrera jarraitzen duela adierazi du.

"Gobernu arduratsua gara, eta ez gara titularren eta datu gehiagorik ez dugun informazioen arabera mugitzen", esan du.

Lehendakariordeak gehitu duenez, Jaurlaritzak Auzitegi Nazionala egiten ari den ikerketa errespetatzen du, eta "baieztatutako datuak" izan arte itxarongo du horri buruzko "balorazioak" egiteko.

Talgoren erosketari dagokionez, sailburuak ziurtatu du Eusko Jaurlaritza "enpresa baten errotzea, proiektu industrial eraldatzaile bat babestea eta enplegua mantentzea bilatzen" ari zela. "Eta argi dago arrazoi horiek mahai gainean jarraitzen dutela", berretsi du.

Euskarari buruz, "gatazka eremutik atera" eta "emozio positiboekin lotu" nahi dutela esan du, eta erantsi du ez duela amore ematen Europako erakundeetan euskararen erabileraren defentsan.

2026rako EAEko aurrekontua neurrian haziko da eta funtsezko arloak indartuko ditu
