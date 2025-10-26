Bengoetxeak iragarri du nabarmen igoko dutela Etxebizitza eta Segurtasuneko aurrekontua
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak nabarmendu duenez, asteartean onartuko dituzten aurrekontuek "jendearen lehentasunak" izango dituzte kontuan.
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak iragarri du 2026rako aurrekontuetan igoera nabarmena aurreikusten dela Etxebizitza Sailean, jendearen "kezka handienetako bat" delako, eta Segurtasun Sailean.
Radio Euskadin igande goizean egindako elkarrizketan nabarmendu duenez, Gobernu Kontseiluak asteartean onartuko dituen aurrekontuak "jendearen lehentasunak" izango ditu kontuan.
Hala, "gehien haziko den aurrekontuetako bat" Etxebizitza Sailarena izango dela ziurtatu du, eta "Segurtasunean ere inbertsioa handituko da".
Osasunaren eta Hezkuntzaren aldeko apustua ere egingo dute aurrekontuetan, eta "inbertsio produktiboak egongo dira enpresei eta industriari laguntzeko", horren hitzetan.
Kontu horien onarpenari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak esan du aurrekontuak "gobernua sostengatzen duten alderdienak baino boto gehiagorekin" onartzea gustatuko litzaiekeela, eta EH Bilduk aurrekontuak negoziatzeko egin duen eskaintzari buruz, "entzun, eztabaidatu eta hitzartzen saiatu" egingo direla adierazi du.
Bestalde, lehendakariordeak errespetua agertu du Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentearen aurka Auzitegi Nazionalak irekitako ikerketaren aurrean, eta enpresa hori eta Eusko Jaurlaritza Talgon sartzeko egiten ari diren operazioak aurrera jarraitzen duela adierazi du.
"Gobernu arduratsua gara, eta ez gara titularren eta datu gehiagorik ez dugun informazioen arabera mugitzen", esan du.
Lehendakariordeak gehitu duenez, Jaurlaritzak Auzitegi Nazionala egiten ari den ikerketa errespetatzen du, eta "baieztatutako datuak" izan arte itxarongo du horri buruzko "balorazioak" egiteko.
Talgoren erosketari dagokionez, sailburuak ziurtatu du Eusko Jaurlaritza "enpresa baten errotzea, proiektu industrial eraldatzaile bat babestea eta enplegua mantentzea bilatzen" ari zela. "Eta argi dago arrazoi horiek mahai gainean jarraitzen dutela", berretsi du.
Euskarari buruz, "gatazka eremutik atera" eta "emozio positiboekin lotu" nahi dutela esan du, eta erantsi du ez duela amore ematen Europako erakundeetan euskararen erabileraren defentsan.
Politikari buruzko albiste gehiago
"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri
Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.
Gernikako Estatutuaren 46. urteurrenean, alderdi politikoek uste dute berritu beharra dagoela
Testua berritzeko negoziazioek markatutako testuinguru batean, buruzagi politikoek aukera baliatu dute Estatutua berritu beharraz duten iritzia emateko.
Kongresuak omenaldia egingo die Txikiri eta Otaegiri ostegunean
Frankismoko azken fusilatuak gogoratuko dituzte mahai-inguru batekin. Bertan, bi idazlek gertakari horiei buruz hitz egingo dute, Diktaduraren Biktimen Eguna dela eta.
Javier De Andres: "Bultzada eman behar diogu pertsonen askatasunean pentsatuko duen gizarte bati"
Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak "pertsonen askatasuna" bermatuko duen Estatutu berri bat eskatu du, presio politiko eta ideologikoak "gizartearen gainbehera" ekarri baitu. (Jatorrizkoa, gaztelaniaz)
EH Bilduk Mikel Mancisidorren hautagaitza errefusatu du Ararteko izateko, eta EAJk eta PSE-EEk PPrekin negoziatzea kritikatu du
Jeltzaleek eta sozialistek koalizio abertzalearen edo popularren babesa behar dute Eusko Legebiltzarreko gehiengo kualifikatua (hiru bosten) lortzeko. EH Bilduk aurreratu du ez diola babesik emango, eta PPk oraindik ez du esan alde edo kontra egingo duen.
Esteban, Sidenorren inguruan: "Salaketa bat egon da, baina aurreiritziak ez dira batere komenigarriak"
Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzea leporatuta ikerketa abiatu ondoren, Aitor Esteban EBBko presidenteak aurreiritziak saihesteko eskatu du: “Balio-iritziak saihestu behar dira”. Jeltzaleak nabarmendu duenez, “enpresak horren inguruko azalpenak eman beharko ditu”.
Esteban: "Sanchezek erakutsi behar du bere borondatea egiazkoa dela, denbora agortzen ari da"
EAJren buruak espero du Espainiako Gobernuak urtea amaitu baino lehen ematea pausoak, eta gogorarazi du "egutegi bat finkatu" zela eskumenak eskualdatzeko.
Laura Aznal: "Herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron"
Laura Aznal EH Bildu Nafarroako bozeramaileak adierazi du beharrezkoa dela autogobernua eta foraltasuna berritzea eta hobetzea. Horregatik, Nafarroa eta Gernikako Estatutua eguneratzeko eskatu du. Horren hitzetan, "herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron".
Eneko Andueza: "Euskaldunak imajinatutako subiranotasunarekin ez nahasteko eta engainatzeko eskatzen dut"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak autogobernua "tresna erabilgarri gisa" baliatzeko eskatu du, eta euskal herritarrak "asmatutako subiranotasunekin" ez engainatzeko. Gernikako Estatutuaren urteurrenean, pertsonen benetako beharrei erantzuteko "berrikuntza" eskatu du sozialistak.