Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epailea Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Auzitegi Nazionalak jakinarazi duenez, epaileak uste du ikertuek materiala armak egiteko erabiliko zela jakinda jardun zutela.
Magistratuak jarduketen sekretua kendu du, eta adierazi du altzairuaren salmenta Gobernuaren baimena eskatu gabe eta dagokion erregistroan erregistratu gabe egin zela, Informazioko Komisaria Nagusiaren irailaren 10eko ofizio batean jasotakoaren arabera.
Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa Kataluniako elkarteak kereila bat jarri ostean hasi zen prozedura honetan ikertutako hiru pertsonak azaroaren 12rako deitu dituzte epailearen aurrean deklaratzera.
De Jorge epailearen ustez, guztiok gaude Gazan jazotako gertaeren jakitun, bai prentsan eta telebistan egunero argitaratzen diren albisteengatik, bai Nazioarteko Zigor Auzitegiak gertakari horiei egotzitako behin-behineko delitu kalifikazioagatik eta Francesca Albanese NBEko errelatore bereziak eta UNRWAk, NBEko beste pertsona eta agentzia batzuen artean, aurkeztutako salaketengatik.
Instruktorearen iritziz, egitate horiek Kontrabandoa Zigortzeko Lege Organikoan jasotako kontrabando-delitu bat izango lirateke, eta Zigor Kodearen 29. eta 607 bis artikuluetan jasotako gizateriaren aurkako delitu baten konplizitateagatiko beste delitu bat edo, bestela, lege-testu beraren 607. artikuluan jasotako genozidio-delitu baten konplizitateagatiko delitu bat.
Instrukzioko 1. Epaitegi Zentraleko titularraren ustez, gertakariak Clerbil SL merkataritza-sozietateari ere egotzi ahal zaizkio, sozietate horrek baitu Sidenor Holdings Europa sozietatearen administratzaile bakarraren kargua.
Aitzitik, horren iritzian, oraingoz ez da egokia Sidenor Aceros Especiales SLU merkataritza-sozietatea ikertutako pertsona juridikotzat jotzea, enpresa horretako langileen zeregin aktiboa eta salaketa publikoari egindako ekarpena kontuan hartuta, baita ustezko delitu-jarduerarekin jarraitzea eragoztea ere.
Kasu honetan, magistratuak 2019/1937 (EB) Zuzentaraua eta otsailaren 20ko 2/2023 Legea aplikatu ditu, arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena.
Informatzaile izan daitezkeen pertsona juridikoetara zabaltzen du babesa. Kasu horretan, epailearen arabera, baldintza hori langileen intereserako betetzen da, aipatutako sozietatea babestuz, eta sozietate hori ez dute eraginpean hartuko kautelazko neurriek, ezta pertsona juridikoei ezar dakizkiekeen zigorrek ere.
