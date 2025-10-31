El Gobierno Vasco presenta los Faros de Innovacción para consolidar Euskadi como polo europeo de vanguardia científica y social
El Gobierno Vasco ha presentado esta mañana la estrategia Faros de Innovación, una herramienta estratégica diseñada para orientar de forma preferente los recursos económicos y el capital humano en la innovación. Esta iniciativa busca otorgar coherencia al conjunto de las políticas de innovación del Gobierno y consolidar a Euskadi como un polo europeo de alta innovación.
En el acto de presentación han participado el lehendakari Imanol Pradales, los consejeros de Ciencia, Universidad e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; de Hacienda y Finanzas, Noël D´Anjou; y de Industria, Transición Energética y Competitividad, Mikel Jauregi.
La nueva estrategia está alineada con las tres grandes transacciones, que son la digital, la energética y la social. En la misma se establecen nueve Faros de Innovación que marcarán el rumbo de la política de innovación en los próximos años.
El objetivo general de los faros es generar conocimiento de alto nivel con el propósito explícito de producir impacto en la sociedad. Estos faros servirán de guía para desarrollar investigaciones y actuaciones que promuevan el hallazgo y desarrollo de innovaciones disruptivas, entendiendo la innovación como la creación de conocimiento de vanguardia con la meta de generar impacto económico o social a corto y medio plazo.
El lehendakari Imanol Pradales ha destacado durante su intervención la apuesta del Gobierno Vasco. “Estamos eligiendo y arriesgando. Poniéndonos fuertes en lo que somos buenos. Focalizando áreas estratégicas para Euskadi”, ha dicho.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, por su parte, ha destacado que “los faros de innovación están concebidos para dar respuesta a los retos que nos plantean las tres transiciones y encontrar soluciones adecuadas a dichos retos. Los faros y las líneas de investigación e innovación que agrupa cada uno de ellos se han escogido teniendo también muy en cuenta nuestras potencialidades en ciencia e innovación. También buscan servir de guía a los esfuerzos que hacen otras instituciones en esta área y tener impacto económico y social.”
La estrategia se financiará con recursos del Fondo de Innovación e incentiva la aportación de fondos de otros orígenes. La previsión presupuestaria para los próximos años está basada en las cantidades consignadas en los presupuestos del Gobierno Vasco, con un importe total superior a 102 millones de euros para el ejercicio 2030.
