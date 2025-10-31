Eusko Jaurlaritzak Berrikuntza Itsasargiak abiarazi ditu, Euskadi abangoardia zientifiko eta sozialeko Europako polo gisa sendotzeko
Berrikuntza Itsasargiak estrategia berria da. Bertan, berrikuntzaren arloko lehentasunak definitu eta politikak finkatuko dira. Guztira 102 milioi eurotik gorako zenbatekoa izango du 2030eko ekitaldirako.
Eusko Jaurlaritzak Berrikuntza Itsasargiak aurkeztu ditu gaur, berrikuntzan baliabide ekonomikoak eta giza kapitala lehentasunez bideratzeko diseinatutako tresna estrategiko berria. Ekimen honek koherentzia eman nahi dio Jaurlaritzaren berrikuntza-politika guztiei, eta Euskadi goi-mailako berrikuntzako Europako polo gisa finkatzea du helburu.
Getxon egin den aurkezpen ekitaldian Imanol Pradales lehendakaria, Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua, Noël D 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburua eta Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Lehiakortasun sailburua izan dira.
Estrategia berria hiru trantsizio handiekin lerrokatuta dago: digitala, energetikoa eta soziala. Horietan bederatzi Berrikuntza Itsasargi ezarri dira, datozen urteetan berrikuntza-politikaren norabidea markatuko dutenak.
Itsasargien helburu orokorra goi-mailako ezagutza sortzea da, gizartean inpaktua izateko helburu esplizituarekin. Itsasargi hauek gida izango dira berrikuntza disruptiboak aurkitzea eta garatzea sustatzen duten ikerketak eta jarduketak garatzeko, berrikuntza abangoardiako ezagutzaren sorkuntza gisa ulertuta, epe labur eta ertainean inpaktu ekonomikoa edo soziala sortzeko xedearekin.
Imanol Pradales lehendakariak Eusko Jaurlaritzaren apustua nabarmendu du bere hitzaldian. “Aukeratzen eta arriskatzen ari gara. Onak garen horretan indartsu jartzen. Euskadirako arlo estrategikoak fokalizatzen”, esan du.
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesiasek nabarmendu duenez, “berrikuntza-itsasargiak pentsatuta daude hiru trantsizioek planteatzen dizkiguten erronkei erantzuteko eta erronka horiei soluzio egokiak aurkitzeko”. “Horietako bakoitzak biltzen dituen itsasargiak eta ikerketa- eta berrikuntza-ildoak aukeratzeko, oso kontuan hartu ditugu zientzian eta berrikuntzan ditugun ahalmenak. Halaber, beste instituzio batzuek arlo horretan egiten dituzten ahaleginen gidari izan nahi dute, eta institutu ekonomiko eta soziala izan”, gaineratu du.
Estrategia berria Berrikuntza Funtsaren baliabideekin finantzatuko da, eta beste jatorri batzuetako funtsen ekarpena sustatzen du. Datozen urteetarako aurrekontu-aurreikuspena Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan esleitutako zenbatekoetan oinarrituta dago. 2030 urterako 102 milioi eurotik gorako aurrekontua izango du.
