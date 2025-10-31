Telecomunicaciones
Orange anuncia un acuerdo no vinculante para hacerse con la totalidad de MasOrange

Se prevé que la operación se haga definitiva a finales de este año. De esta manera, Euskaltel, integrada en MasOrange, pasará a manos galas.
Sede de Euskaltel en Derio. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Orangek MasOrange osoa eskuratzeko akordio ez-loteslea iragarri du
Agencias | EITB

La teleco francesa Orange ha anunciado un acuerdo no vinculante con Lorca, el vehículo de inversión creado por los fondos KKR, Cinven y Providence, para adquirir por 4250 millones de euros su 50 % en MasOrange, la teleco fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, y hacerse así con el 100 % de la operadora, líder en España por volumen de clientes, según ha informado la compañía gala en un comunicado.

"Esta operación acelerará el plan estratégico de Orange y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado del grupo en Europa", ha destacado la empresa francesa.

Se prevé que la firma de un acuerdo vinculante se produzca antes de finales de este año, si bien la rúbrica está condicionada a la aprobación de los términos y condiciones definitivos.

En caso de que sea definitiva, esta operación afectará de lleno a Euskaltel, que caerá en manos del gigante galo, ya que la operadora vasca se integró en MásMóvil en 2021, tras ser comprada por 3000 millones. 

