MasOrange osoa eskuratzeko akordio ez-loteslea iragarri du Orangek

Operazioa urte honen amaieran behin betiko egitea aurreikusten du. Horrela, Euskaltel, MasOrangen integratua dagoena, enpresa frantsesaren eskuetara igaroko da.

euskaltel efe

Euskaltelen egoitza Derion. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Orange telekomunikazio-enpresa frantziarrak Lorcarekin, KKR, Cinven eta Providence funtsek sortutako inbertsio-ibilgailuarekin, egindako akordio ez loteslea iragarri du, 4.250 milioi euroren truke MasOrangen (MásMóvil eta Orange Espainian bat egitearen ondorioz sortutakoa) % 50 erosteko. Hala, operadorearen % 100 bereganatuko luke, Espainiako liderra dena bezero kopuruagatik, konpainiak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

"Operazio honek Orangeren plan estrategikoa azkartuko du eta are gehiago indartuko du Orangek Espainian duen posizioa, taldearen bigarren merkatua Europan", nabarmendu du.

Akordio lotesle bat urte honen amaiera baino lehen sinatzea aurreikusten da, nahiz eta errubrika behin betiko baldintzak onartzearen baldintzapean egon.

Operazioa gauzatuz gero, horrek bete-betean eragingo lioke Euskalteli, Frantziako erraldoiaren esku geratuko baita. Izan ere, 2021ean MásMóvil enpresan sartu zen euskal operadorea, 3.000 milioiren truke erosi ondoren.

