Herido un camionero en Tajonar al caerle encima un bulto metálico durante una descarga

Un camionero de 59 años ha resultado herido este sábado en accidente laboral en una empresa del polígono Berroa de Tajonar al caerle encima un bulto metálico que estaba descargando, ha informado el Gobierno de Navarra.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiónes y trauma abdominal de pronóstico reservado.

Al lugar han acudido una ambulancia medicalizada y una patrulla de la Policía Foral.