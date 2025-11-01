LAN-ISTRIPUA
Kamioilari bat zauritu da Taxoaren, deskargatzen ari zen metalezko fardel bat gainera erorita

59 urteko gizona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatuko kolpe ugarirekin. Larunbat honetan, lanean ari zela gertatu da istripua. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

59 urteko kamioilari bat zauritu da lan-istripuan Taxoareko Berroa industrialdeko enpresa batean, deskargatzen ari zen metalezko fardel bat gainera erorita, Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez.

Gizona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatuko kolpe ugarirekin.

Anbulantzia medikalizatu bat eta Foruzaingoaren patruila bat bertaratu dira eta azken horiek ikerketa ireki dute istripuaren nondik norakoak argitzeko. 

Lan istripuak Ekonomia Nafarroa

