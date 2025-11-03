El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo presenta un incremento del 3,3 % para los presupuestos para 2026
El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2026. Este alcanzará los 1.266,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,3 % respecto a los de 2025.
“Estos presupuestos reflejan la impronta progresista del Gobierno Vasco (…) Apostamos por una economía del crecimiento que no deja a nadie atrás y que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas”, ha señalado Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo.
Según ha explicado el Departamento, este aumento del presupuesto reforzará los “compromisos adquiridos” y permitirá “avanzar en la defensa de la justicia social, la reducción de las desigualdades y la redistribución de la riqueza”.
El eje de estos presupuestos girará, principalmente, en torno a reforzar las políticas activas de empleo; concretamente, el fomento de la formación, la contratación y el apoyo a los colectivos vulnerables.
Para ello, Lanbide será el “elemento central” de estas políticas, que gestionará 516 millones de euros. Además, también se destinarán 688 millones a prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
“Lanbide se consolida como el elemento central de estas políticas activas de empleo, con especial atención a jóvenes, mujeres, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad”, ha subrayado Torres.
Además, el nuevo presupuesto también incrementará la partida destinada a subvencionar a los ayuntamientos en materia de planes de empleo y desarrollo local, para municipios de más de 10.000 habitantes.
Por tanto, esta partida pasará de 1,2 millones de euros en 2025 a 5,4 millones en 2026.
“Queremos que los ayuntamientos sean protagonistas en la generación de oportunidades laborales y en el desarrollo económico de sus municipios”, ha destacado Mikel Torres.
Asimismo, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo busca reforzar su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
Los sindicatos llaman a manifestarse el día 12 en Bilbao, “por un salario mínimo propio”
Tras el freno que puso el Gobierno Vasco a la ILP presentada en verano en el Parlamento Vasco, los sindicatos opinan que su debate en la cámara es “un mínimo democrático” y protestarán ante las sedes del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.
El corredor de hidrógeno de Euskadi contempla 163 kilómetros de conductos a lo largo de 50 municipios
Enagás ha previsto que las obras de la infraestructura se realizarán entre 2028 y 2030. Estará dividido en dos trazados y se realizará una inversión de alrededor de 400 millones de euros.
D'Anjou emplaza a EH Bildu, PP y Sumar a actuar con "altura de miras" en la negociación presupuestaria
El consejero de Hacienda y Finanzas llama a la oposición a abandonar "intereses partidistas" en la negociación para aprobar las Cuentas de Euskadi.
Los departamentos vascos presentarán desde este lunes los presupuestos en el Parlamento
De acuerdo con el calendario presupuestario, el pleno de enmiendas de totalidad se celebrará el próximo 9 de diciembre, y el pleno de debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, con la aprobación definitiva de las cuentas, se producirá el 23 de diciembre.
Herido un camionero en Tajonar al caerle encima un bulto metálico durante una descarga
La víctima, de 59 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiónes y trauma abdominal de pronóstico reservado.
Orange anuncia un acuerdo no vinculante para hacerse con la totalidad de MasOrange
Se prevé que la operación se haga definitiva a finales de este año. De esta manera, Euskaltel, integrada en MasOrange, pasará a manos galas.
Decenas de camiones obstaculizan el tráfico en Pamplona para reivindicar mejores condiciones
Desde la asociación Tradisna llevan meses reivindicando una "fiscalidad justa", la suspensión del cobro de peajes al transporte pesado o la mejora de infraestructuras.
El Gobierno Vasco presenta los Faros de Innovacción para consolidar Euskadi como polo europeo de vanguardia científica y social
Faros de Innovación es el nuevo instrumento que define las prioridades y orienta las políticas vascas en materia de innovación. El Gobierno Vasco destinará 102 millones de euros hasta 2030 a financiar la estrategia.
Suspendida la pesca de la angula en Euskadi
La decisión se ha basado en dos informes y una resolución del Ararteko, después de que en la campaña precedente se pescasen en Euskadi 198,44 kilos de angulas.