Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak % 3,3ko igoera aurkeztu du 2026ko aurrekontuetan
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak astelehen honetan aurkeztu du 2026rako aurrekontu proiektua. Guztira, 1.266,2 milioi eurokoa izango da hurrengo urtekoa; hau da, aurreko ekitaldikoa baino % 3,3 gehiagokoa.
"Aurrekontu hauek Eusko Jaurlaritzaren arrasto aurrerakoia islatzen dute (…) Inor atzean uzten ez duen eta pertsonak politika publikoen erdigunean jartzen dituen hazkundearen ekonomiaren aldeko apustua egiten dugu", azpimarratu du Mikel Torres lehendakariordeak eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak.
Sailak berak azaldu duenez, aurrekontuaren igoera horrek indartuko ditu Jaurlaritzarekin "hartutako konpromisoak” eta ahalbidetuko du "justizia sozialaren defentsan, desberdintasunen murrizketan eta aberastasunaren birbanaketan aurrera egitea" ahalbidetuko du.
Aurrekontu horien ardatza, batez ere, enplegu-politika aktiboak indartzea izango da; zehazki, prestakuntza, kontratazioa eta kolektibo kalteberen laguntza sustatzea.
Horretarako, Lanbide izango da politika horien "funtsezko elementua"; izan ere, 516 milioi euro kudeatuko ditu. Gainera, 688 milioi bideratuko dira Diru-sarrerak Bermatzeko Errentara (DSBE), Bizitzeko Gutxieneko Diru sarrerara (GGI) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarrira (EGPO).
"Enplegu politika aktiboen elementu nagusi bihurtu da Lanbide, eta arreta berezia eskaintzen die gazteei, emakumeei, adinekoei eta zaurgarritasun egoeran dauden kolektiboei", nabarmendu du Torresek.
Gainera, aurrekontu berriak ere handituko du udalen dirulaguntza partida; hain zuzen, 10.000 biztanletik gorako udalerriek enpleguko eta tokiko garapeneko planak egiteko.
Partida hori, beraz, 2025ean 1,2 milioi eurokoa izatetik 2026an 5,4 milioikoa izatera igaroko da.
"Udalak protagonista izatea nahi dugu lan aukerak sortzean eta udalerrien garapen ekonomikoan", azaldu du Mikel Torresek.
Era berean, Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak indartu nahi du lan merkatuan gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekin duen konpromisoa.
