Así será el nuevo Estatuto del Becario: compensación de gastos, límite de prácticas y más control a las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma que pretende reforzar la protección de quienes realizan prácticas formativas en empresas e instituciones y evitar los abusos en este tipo de relaciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el objetivo es “delimitar claramente lo que es la formación en España y cuáles son sus derechos”. Ha recordado que el colectivo alcanza a 1,7 millones de personas, una de cada diez asalariadas, y que el 22 % son mayores de 30 años.

El texto busca garantizar la compensación de gastos, el derecho a descanso y vacaciones, y fija multas para las empresas que incumplan. Además, limita a un 20 % de la plantilla el número de personas en prácticas y exige un tutor por cada cinco. Las tareas deberán ajustarse al plan formativo y no sustituir funciones laborales.

Díaz ha calificado esta medida como “la reforma laboral de las nuevas generaciones” y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para respaldarla. El estatuto aún deberá superar el trámite parlamentario antes de su entrada en vigor.