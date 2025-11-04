Estatuto del Becario
Así será el nuevo Estatuto del Becario: compensación de gastos, límite de prácticas y más control a las empresas

El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto del Estatuto del Becario, que busca asegurar los derechos de las personas en formación práctica.
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izango da Bekadunaren Estatutu berria: gastuen konpentsazioa, praktiken muga eta enpresei kontrol gehiago
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma que pretende reforzar la protección de quienes realizan prácticas formativas en empresas e instituciones y evitar los abusos en este tipo de relaciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el objetivo es “delimitar claramente lo que es la formación en España y cuáles son sus derechos”. Ha recordado que el colectivo alcanza a 1,7 millones de personas, una de cada diez asalariadas, y que el 22 % son mayores de 30 años.

El texto busca garantizar la compensación de gastos, el derecho a descanso y vacaciones, y fija multas para las empresas que incumplan. Además, limita a un 20 % de la plantilla el número de personas en prácticas y exige un tutor por cada cinco. Las tareas deberán ajustarse al plan formativo y no sustituir funciones laborales.

Díaz ha calificado esta medida como “la reforma laboral de las nuevas generaciones” y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para respaldarla. El estatuto aún deberá superar el trámite parlamentario antes de su entrada en vigor.

🔹 Compensación de gastos y derecho a descanso

El nuevo estatuto establece que las personas en prácticas tendrán derecho a compensación por los gastos derivados de su actividad, al descanso, a vacaciones, y a acceder a los mismos servicios que el resto de trabajadores, como comedores o salas de descanso. También estarán amparadas frente a situaciones de violencia o acoso en el entorno laboral.

🔹 Límites a las prácticas y tutores obligatorios

La norma fija un límite máximo del 20 % de la plantilla de una empresa para el número de personas en formación no laboral y obliga a designar un tutor por cada cinco becarios. Las tareas asignadas deberán ajustarse al plan formativo y no podrán sustituir las funciones de un empleado.

🔹 Ámbito de aplicación

El Estatuto abarca las prácticas vinculadas a estudios universitarios, formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, así como especialidades del Sistema Nacional de Empleo. Regula tanto las prácticas curriculares como extracurriculares.

🔹 Más control e inspección

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a toda la documentación relacionada con las prácticas y llevará a cabo actuaciones específicas de control para garantizar que las empresas cumplen con los nuevos requisitos.

El texto aún debe obtener los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario antes de su entrada en vigor.

