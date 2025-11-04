Horrelakoa izango da Bekadunaren Estatutu berria: gastuen konpentsazioa, praktiken muga eta enpresei kontrol gehiago
Ministroen Kontseiluak Lanetik kanpoko Prestakuntza Praktikoan dauden Pertsonen Estatutuaren aurreproiektua onartu du astearte honetan, lehen itzulian. Bekadunaren Estatutua deitzen zaio arau horri, eta enpresetan eta erakundeetan prestakuntza-praktikak egiten dituztenen babesa indartzea eta horrelako harremanetan gehiegikeriak saihestea du helburu.
Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak azaldu duenez, helburua “Espainiako formazioa zer den eta zein eskubide dituen argi mugatzea” da. Gogorarazi duenez, 1,7 milioi pertsonak osatzen dute talde hori (hamar langiletik bat), eta % 22k 30 urte baino gehiago dituzte.
Gastuen konpentsazioa, atsedenerako eta oporretarako eskubidea bermatu nahi ditu testuak, eta isunak jartzen dizkie baldintzak betetzen ez dituzten enpresei. Gainera, praktiketan dauden pertsonen kopurua % 20ra mugatzen du, eta bost pertsonako tutore bat eskatzen du. Lanak prestakuntza planera egokitu beharko dira, eta ez dira lan eginkizunen ordezko izango.
Diazek “belaunaldi berrien lan erreformatzat” jo du neurri hori eta berau babesteko deia egin die talde parlamentarioei. Estatutua indarrean sartu baino lehen, Kongresuak onartutako izapidea gainditu beharko du oraindik.
🔹 Gastuen konpentsazioa eta atsedenerako eskubidea
Estatutu berriaren arabera, praktiketan dauden pertsonek konpentsaziorako eskubidea izango dute beren jarduerak eragindako gastuengatik, atsedenaldiengatik, oporrengatik, eta gainerako langileen zerbitzu berberak jasotzeko eskubidea izango dute, hala nola jantokiak edo atseden-gelak. Lan-inguruneko indarkeria- edo jazarpen-egoeren aurrean ere babestuta egongo dira.
🔹 Praktiken eta derrigorrezko tutoreen mugak
Arauak enpresa baten plantillaren % 20ko gehienezko muga ezartzen du lanekoa ez den prestakuntza-aldian dauden pertsonen kopururako, eta bost bekaduneko tutore bat izendatzera behartzen du. Esleitutako zereginak prestakuntza planera egokitu beharko dira, eta ezin izango dituzte enplegatu baten eginkizunak ordeztu.
🔹 Aplikazio-eremua
Estatutuak unibertsitate-ikasketei, lanbide-heziketari, arte- edo kirol-irakaskuntzei eta Enplegu Sistema Nazionalaren espezialitateei lotutako praktikak hartzen ditu barnean. Curriculumeko nahiz curriculumetik kanpoko praktikak arautzen ditu.
🔹 Kontrol eta ikuskapen gehiago
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak praktikekin lotutako dokumentazio guztia eskuratu ahal izango du, eta berariazko kontrol-jarduerak egingo ditu enpresek baldintza berriak betetzen dituztela bermatzeko.
Testuak oraindik behar adina babes lortu behar ditu Kongresuko izapidea gainditzeko, indarrean sartu aurretik.
