Educación presenta un presupuesto de 3346 millones y destaca el aumento en personal y programas de inclusión
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco contará con un presupuesto de 3346,5 millones de euros en 2026, un 3 % superior respecto a los de 2025, en los que destacan el incremento dedicado al personal, a los programas de inclusión, la partida de infraestructuras y la inversión en en programas de formación profesional.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha desglosado presentado este martes por la tarde en el Parlamento Vasco unas cuentas que buscan el “fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, poniendo el foco en los problemas reales de la ciudadanía”.
Pedrosa ha querido destacar el aumento de la partida dedicada al personal, que crece un 4,84 % respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de “mejorar condiciones laborales y reforzar las plantillas”. Así, ha explicado que se han creado para este curso más de 700 plazas en centros públicos para responder a los retos de diversidad, necesidades lingüísticas, acogida del alumnado recién llegado, programas de refuerzo educativo y la apuesta por la formación profesional.
Asimismo, los programas destinados a la inclusión y la integración de la diversidad contarán con una inversión de 302,5 millones de euros en 2026, un 5 % más que el año anterior, y servirán para reforzar los recursos personales y materiales.
Por otra parte, la partida dedicada a las infraestructuras será de 130,5 millones de euros que se destinarán a nuevas construcciones, obras de mejora y equipamiento, dentro del plan Hezkuntza Eraiki 2030.
A lo largo de 2026 también se pondrá en marcha la nueva Estrategia Vasca de Formación Profesional 2030, con una inversión inicial de 65 millones de euros, pero que movilizará más de 325 durante su periodo de vigencia.
Los fondos dedicados a las becas y servicios complementarios alcanzarán los 151 millones de euros en 2026, un 9,7 % más que este año.
El consorcio Haurreskolak verá incrementada su financiación en 8,6 millones de euros, un 11,2 %.
A lo largo del turno de palabra de los partidos políticos, EH Bildu ha reprochado al Gobierno Vasco que el incremento del presupuesto de Educación sea inferior a la media general de aumento de las cuentas públicas vascas para 2026, lo que indica que "no es suficiente para hacer frente al reto colosal" que hay en este país.
El Partido Popular ha destacado la reducción del presupuesto destinado a euskaldunización y ha planteado la necesidad de que se renueven los dispositivos de los alumnos.
Finalmente, Sumar ha apuntado que los presupuestos "no ponen a la escuela pública en el centro", ya que mantiene el modelo "dual" que "sigue teniendo la educación privada-concertada en una situación de privilegio".
