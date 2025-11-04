Conflicto laboral
La plantilla de Petronor sigue en huelga y niega "guerra de vestuarios" sino un "alarmante" deterioro de las instalaciones

Bilbao, esta mañana. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Petronorreko langileek greban jarraitzen dute eta "aldageletako gerra" ukatu dute

Así lo han trasladado representantes del comité durante la concentración de la plantilla convocada frente a las oficinas generales de Kutxabank en Bilbao para trasladar la situación de la planta a los responsables del 15% de las acciones de Petronor, así como el resultado de la votación realizada sobre la última propuesta de la dirección, a raíz del mandato encomendado por el juez.

