Petronorreko langileek greban jarraitzen dute eta aldagelen kontua ukatu dute

Petronorreko langileen protesta Kutxabanken egoitzan
18:00 - 20:00
Bilbo, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Hori jakinarazi dute batzordearen ordezkariek Kutxabankek Bilbon dituen bulego orokorren aurrean deitutako langileen kontzentrazioan. Beharginek akordioa atzera bota dute eta auzitegietan argituko da afera.

Petronor Lan gatazkak Ekonomia

