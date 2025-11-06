Prespuestos 2026
El Departamento de Gobernanza destinará 167,5 millones en 2026 a consolidar una Administración más ágil

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
María Ubarretxena. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Gobernantza Sailak 167,5 milioi bideratuko ditu 2026an Administrazio arinagoa sendotzeko

Última actualización

Además, según ha anunciado la consejera Ubarretxena, el Gobierno Vasco aunará las Ofertas Públicas de Empleo de 2023, 2024 y 2025 y sacará un total de 1700 plazas en la Administración General aunque no se hará una única convocatoria, sino que se será por escalas.

Gobierno Vasco Presupuestos vascos 2025 Economía

