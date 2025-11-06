Gobernantza Sailak 167,5 milioi bideratuko ditu 2026an Administrazioa arinagoa izan dadin
Gainera, Ubarretxena sailburuak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzak 2023, 2024 eta 2025eko Lan Eskaintza Publikoak batuko ditu, eta guztira 1.700 plaza aterako ditu Administrazio Orokorrean, baina ez da deialdi bakarra egingo, eskalen arabera deituko dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak 8 ikuskatzaile gehiago kontratatuko ditu etxebizitza turistikoen gaineko kontrola areagotzeko
Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak bere sailari dagokion datorren urteko aurrekontu-proiektua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Guztira, 56,5 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 2 gutxiago.
Mikel Jauregi: "Hidrogeno berdeak menpekotasuna galtzea ekarriko digu"
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak "Egun On" saioan adierazi duenez, "garai batean Errusiarekiko genuen menpekotasuna amaitu da, baina, orain, Ipar Amerikarekiko menpekotasuna sortzen ari gara". "Egin dezagun europar energia bat", gaineratu du sailburuak
Bruselak Lisboa eta Paris arteko AHTrako epeak azkartu ditu, eta Eusko Jaurlaritza proiektuaren bultzadarekin bat dator
Imanol Pradales lehendakaria Apostolos Tzitzikostas Europako Garraio komisarioarekin bildu zen urtarrilean, eta orain Abiadura Handiko Trena Iparraldera eta Frantziara bultzatzeko hartutako konpromisoak aurrera doazela egiaztatu du.
Mugikortasun Sailak 581,7 milioi izango ditu "trenbidea garraiobide gisa bultzatzeko"
Trenbide-azpiegiturak eraiki eta hobetzeko erabiliko da inbertsioaren zati handi bat. Era berean, Bat, Barik eta Mugi txartelen interoperabilitatea burutu nahi da, eta 12 urtera arteko garraioaren doakotasuna egiturazkotzat ezarri.
Juan Ignacio Perez Iglesias: "Kezkatuta eta triste nago"
Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesiasek adierazi duenez, "behar beste" hitz egiteko prest dago, baina EHUn gauza handiak egiteko aukera paregabea galtzen ari dela uste du.
Euskal kofradiek Kofradia Basque Seafood sortu dute, baxurako arrantza modernizatzeko
Bizkaiko eta Gipuzkoako federazioek, Hazilur sozietate publikoarekin batera, Kofradia Basque Seafood enpresa eratu dute, Ondarroan. Nobedade nagusien artean, laugarren eta bosgarren gamako produktuen lerro bat garatuko du konpainiak, arraina xerratu, ontziratu eta kozinatzeko moduan elaboratzeko.
Eusko Jaurlaritzak inoizko partidarik handiena bideratuko du 2026an etxebizitza sustatzeko: 596 milioiko inbertsioa, 3.669 etxebizitza egiteko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak 2026rako kontuak aurkeztu ditu, aurreko urtean baino % 14 altuagoak. Denis Itxaso sailburuak iragarri du 1.700 etxebizitza babestu baino gehiago eraikiko direla, eta Visesa baliabide propio gisa onartuko dutela.
3.346 milioiko aurrekontua aurkeztu du Hezkuntza Sailak, langileen arlora eta inklusio-programetara bideratutakoa nabarmenduz
Begoña Pedrosak "funtsezko zerbitzu publikoak indartzea" bilatzen duten kontuak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean, "herritarren benetako arazoetan arreta jarriz".
Imanol Pradales: "EHUk ez du inoiz hainbeste baliabide izan"
Lehendakariak adierazi du EHUren aurrekontua % 6,9 handituko dela 2026an. Horrez gainera, 2025ean % 5,2ko igoera izan duela esan du eta, beraz, bi urteren buruan ohiko aurrekontua % 12 handitu dela azpimarratu du.