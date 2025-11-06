2026RAKO AURREKONTUAK

Gobernantza Sailak 167,5 milioi bideratuko ditu 2026an Administrazioa arinagoa izan dadin

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Gainera, Ubarretxena sailburuak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzak 2023, 2024 eta 2025eko Lan Eskaintza Publikoak batuko ditu, eta guztira 1.700 plaza aterako ditu Administrazio Orokorrean, baina ez da deialdi bakarra egingo, eskalen arabera deituko dira.

Eusko Jaurlaritza EAEko Aurrekontuak 2025 Ekonomia

