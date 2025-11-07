PESCA DE LA ANGULA
"En Asturias, Cantabria... se está pescando en toda Europa, excepto en la CAV”

Euskaraz irakurri: “Ipar Euskal Herrian, Asturiasen, Kantabrian… Europa osoan ari dira angula arrantzatzen, EAEn izan ezik”
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

El presidente de la Asociación de Anguleros, Unai Eizagirre, ha reconocido que la situación de la angula no es buena, pero ha criticado que la prohibición sólo se ha implantado en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en Asturias, Galicia... siguen pescando angulas. Asimismo, ha destacado que ellos son parte de la solución. Así, han puesto sobre la mesa el modelo de Francia. 

