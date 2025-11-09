Se dispara el número de hipotecas y sus cuantías: pedimos un 30% más que hace diez años

En la última década, el número de hipotecas sobre vivienda se han disparado en Euskadi, Navarra y España De hecho, 2024 es un año récord en la década, con incrementos del 82% en las hipotecas de Euskadi, del 50% en Navarra y del 103% en España. Eso sí, las cifras no alcanzan aún las de 2007, el epicentro de la burbuja inmobiliaria.

Ese mismo año, el 2007, se marcaron también los valores máximos en la cuantía media de las hipotecas. Eran de 164.406 euros entonces. Ahora, según EITB Data, tenemos una hipoteca media de 159.813 euros en Euskadi, muy cerca de las cantidades de la "era burbuja".

En Navarra, la hipoteca media es de 127.932 euros y en España de 145.361 euros.

Si miramos a la progresión de los últimos diez años, esa cuantía media ha aumentado un 32,9% en Euskadi, un 23,8% en Navarra y un 42,2% en España.

Aunque el DATA abarque hasta 2024, la tendencia se está reforzando en la primera parte de 2025. Se han constituido más hipotecas, y también el importe media ha seguido creciendo.

¿Qué tipo de hipoteca pedimos?

En 2024, las hipotecas a tipo fijo son más de la mitad en Euskadi, el 52,1% concretamente. Algo que resultaba insólito en 2007, cuando las hipotecas a tipo fijo eran residuales, hasta que en 2016 empezaron a remontar.

Esfuerzo financiero de los hogares

En 2024, la tasa de esfuerzo financiero alcanza el dato más alto en Euskadi, un 30%, tres puntos porcentuales por encima del valor más bajo de la serie. ún así, este valor, el financiero, era mucho mayor en los años 80 y 90. El repunte del esfuerzo financiero se debe al incremento del precio medio de la vivienda.