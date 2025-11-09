EITB DATA
Azken hamarkadan, nabarmen handitu da hipotekarako eskatzen dugun diru-kopurua: % 30 gehiago

Azken hamarkadan, etxebizitza ordaindu ahal izateko hipoteken zenbatekoak gora egin du Euskadin, Nafarroan eta Espainian. Izan ere, 2024. urtean azken hamarkadako markak hautsi ditugu.

Hipotekak

Azken eguneratzea

Azken hamarkadan, etxebizitza ordaindu ahal izateko hipoteken kopuruak nabarmen egin du gora Euskadin, Nafarroan eta Espainian. Izan ere, azken hamarkadako markak hautsi ditugu 2024. urtean: EAEn % 82ko hazkundea izan da, % 50ekoa, Nafarroan, eta % 103koa, Espainian. 

Bestalde, 2007an, hipoteken batez besteko zenbateko maximoak 164.406 eurokoak ziren. Egun, EITB Dataren arabera, 159.813 euroko hipoteka dugu, batez beste, Euskadin, "burbuila" sasoiko kopuruetatik oso gertu.

Nafarroan, batezbesteko hipoteka 127.932 eurokoa da, eta Espainian, 145.361 eurokoa.

Azken hamar urteetako bilakaerari begiratuz gero, batez besteko zenbateko hori % 32,9 igo da Euskadin, % 23,8, Nafarroan, eta % 42,2, Espainian.

Zer hipoteka mota eskatzen dugu?

2024an, tasa finkoko hipotekak erdiak baino gehiago ziren Euskadin, % 52,1 zehazki. Hori ez zen ohikoa 2007an, orduan tasa finkoko hipoteken kopurua oso-oso txikia zen eta. 2016an hasi ziren ugaritzen.

Familien finantza-ahalegina

2024an, finantza-ahaleginaren tasa daturik altuenera iritsi zen (% 30) Euskadin, serieko balio txikiena baino ehuneko hiru puntu gorago kokatuta. 

Hala, balio hori askoz handiagoa zen 80ko eta 90eko hamarkadetan. Orduko hartan, ahalegin finantzarioaren gorakada etxebizitzaren batez besteko prezioaren igoerak eragin zuen.

EITB Data Etxebizitza Hipotekak Kredituak Ekonomia

