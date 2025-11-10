ELA denuncia que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco contiene "recortes en sanidad y educación"
El sindicato niega que las cuentas sean "expansivas" y asegura que no crecen un 4,1 % como se ha anunciado, sino un 1,3 % tras conocer la capacidad económica real.
El sindicato ELA ha denunciado que el proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el Gobierno Vasco contiene "recortes en sanidad y educación". Niega que sea un proyecto "expansivo" y aseguran que "aunque se haya anunciado una subida del 4,1 %, en realidad el presupuesto solo ha aumentado un 1,3 %".
Esta es la principal conclusión del informe Valoración del proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 que ha elaborado el Gabinete de Estudios del sindicato y que han presentado este lunes.
El estudio constata que la cantidad del Proyecto de Presupuesto ordinario es de 16 378 millones de euros. Sin embargo, afirma que, tras establecer la comparación con la previsión de cierre de 2025 (que el sindicato sitúa en 16 034 millones de euros), "el proyecto para 2026 apunta a un incremento del 2,1 %". Asimismo, ELA afirma que al montante total "hay que restarle la partida destinada al pago de la deuda (1146 millones de euros) y las correspondientes al adelanto de obras", por lo que calcula que el Ejecutivo "contará con 15 164 millones de euros de presupuesto operativo para sus departamentos", lo que supone "un alza real del 1,3 % y no el anunciado 4,1 %".
Por lo tanto, ELA asegura que “no se puede hablar de presupuestos expansivos”. En sus opinión, "si se compara el presupuesto de 2026 con la previsión de cierre de 2025, tanto el gasto en sanidad como en educación disminuye". Concretamente, afirman que "se gastará un millón menos que en 2025 en sanidad y 191 millones menos en educación".
En este punto ha aludido a que el Gobierno Vasco ha incluido para 2026 una partida de 935 millones de la Alianza Financiera Vasca como novedad aunque, para ELA, "esta cantidad no debería estar incorporada en el presupuesto, ya que se trata de una emisión extraordinaria de deuda". Según el sindicato, "se está haciendo una utilización interesada del fondo de la Alianza Financiera Vasca, inflando las cifras totales del proyecto de presupuestos".
En cuanto a vivienda, ELA afirma que el consejero Denis Itxaso ha ofrecido "un baile de cifras con fines propagandísticos" donde "el presupuesto para 2026 será de 482 millones y los datos del presupuesto actualizado de 2025 del mes de septiembre establecen que el presupuesto para este año será de 496 millones". En su opinión, "resulta llamativo que el Ejecutivo insista en presentar estas cifras como un incremento sustancial".
Para Aitor Murgia, miembro del gabinete de Estudios de ELA que ha presentado el informe, el Gobierno Vasco "vuelve a utilizar el presupuesto como una de los mejores ejercicios de propaganda del año", cuando afirma que "la mayoría se deriva al gasto social y que la inversión ha aumentado". No obstante, asegura que "detrás de estas afirmaciones nos encontramos con la realidad de que la ciudadanía vasca ve en su día a día cómo servicios públicos como la sanidad se están deteriorando o que acceder a una vivienda es cada vez más difícil".
Finalmente, Murgia ha recordado que los presupuestos se financian principalmente con impuestos, y que "es la clase trabajadora quién sostiene los servicios públicos". En este sentido, ha incidido en que "la recaudación en la comunidad autónoma va a aumentar en torno a un 10 % respecto al año anterior, cifras récord superior a los 20 000 millones de euros y, sin embargo, los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades se van a desplomar un 14 %".
