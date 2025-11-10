2026ko aurrekontuak
ELAk salatu du EAEko aurrekontuek “murrizketak” dakartzatela “osasunean eta hezkuntzan”

Sindikatuaren hitzetan, aurrekontuak “ez dira hedakorrak” eta, “benetako ahalmen ekonomikoa ezagututa”,  % 1,3 soilik haziko dira, ez iragarritako % 4,1.

GRAFCAV6244. BILBAO, 10/11/2025.-Janire Landaluce (d) del gabinete de estudios de este sindicato durante su valoración en presencia de Xabi Zabala (i) y Aitor Murgia, donde el sindicato ELA realiza una valoración del proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el Gobierno Vasco. EFE/Luis Tejido

ELAk Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuari buruzko balorazioa aurkeztu du. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA sindikatuak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako 2026rako aurrekontu proiektuak "murrizketak ditu osasunean eta hezkuntzan". Sindikatuaren aburuz, "ez dira hedakorrak”, eta % 1,3 soilik haziko dira, nahiz eta Jaurlaritzak "% 4,1eko igoera iragarri". 

Horixe da sindikatuaren Azterketa Bulegoak egin duen EAEko 2026ko aurrekontu proposamenaren balorazioa txostenaren ondorio nagusia. Sindikatuak astelehen honetan aurkeztu du azterketa hedabideen aurrean.

Azterlanaren arabera, aurrekontu proiektu arruntaren zenbatekoa 16.378 milioi eurokoa da, baina 2025eko itxiera-aurreikuspena kontuan hartuta (sindikatuaren arabera, 16.034 milioi eurokoa da), "2026rako proiektuak % 2,1eko igoera aurreikusten du".

Horri "zorra ordaintzeko partida (1.146 milioi euro) eta obrak aurreratzeko partida kendu behar zaizkio” sindikatuaren aburuz, eta, beraz, "15.164 milioi euroko aurrekontu operatiboa” izango duela exekutiboak kalkulatu du ELAk. Ondorioz, sindikatuaren ustetan, "Jaurlaritzak %4,1eko igoera iragarri duen arren, aurrekontua %1,3 baino ez da handitu”. Horrenbestez, ELAren arabera, ezin da “aurrekontu hedakorrez hitz egin".

Halaber, 2026ko aurrekontua 2025eko aurreikusitako itxierarekin alderatu du eta “bai osasuneko partida, bai hezkuntzakoa gutxitu egiten” dela ondorioztatu du. "Datuen arabera, 2026an 2025ean baino milioi bat gutxiago inbertituko da osasunean, eta 191 milioi gutxiago hezkuntzan", jakinarazi du.

Puntu horretan, Eusko Jaurlaritzak 2026rako Euskal Finantza Aliantzaren 935 milioiko partida bat sartu duela aipatu du, berritasun gisa, baina ELArentzat "kopuru horrek ez luke aurrekontuan sartuta egon behar, ezohiko zor jaulkipena” delako. Sindikatuaren arabera, "Euskal Aliantza Finantzarioaren funtsaren erabilera interesatua egiten ari dira, aurrekontu proiektu osoaren zenbakiak puztuz". 

Etxebizitzari dagokionez, ELAk adierazi du Denis Itxaso sailburuak "propaganda helburuekin zifra-dantza” egin duela. Zehaztu dutenez, “2026rako 482 milioiko aurrekontua aurkeztu dute, baina 2025eko irailera arteko datuek diote aurtengo gastua 496 milioikoa izango dela”. Sindikatuari “harrigarria” egin zaio hori “igoera nabarmen gisa saldu nahi izana”.

Aitor Murgia txostena aurkeztu duen ELAren Ikerketa Kabineteko kidearen ustez, Eusko Jaurlaritzak "aurrekontua urteko propaganda-ekitaldi onenetako bat bezala” erabili du. Baina aipatu du, egunerokoan ikusten dela “zerbitzu publikoen gainbehera edota etxebizitza bat eskuratzeko dauden zailtasunak”.

Azkenik, Murgiak gogorarazi du aurrekontuak, batez ere, zergekin finantzatzen direla eta, beraz, langile klasea dela “zerbitzu publikoei eusten diena". Horri lotuta, azaldu du “EAEko zerga bilketa iaz baino %10 handiagoa” izango dela, eta “20.000 milioi euroko errekorrak” gaindituko direla, baina “sozietate zergatik datozen sarrerak %14 jaitsiko” direla esan du.

