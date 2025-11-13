GRIPE AVIAR
Amaia Barredo ve necesarias las medidas cautelares para prevenir la expansión de la gripe aviar

18:00 - 20:00
Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Amaia Barredok beharrezkotzat jo ditu hegaztien gripearen hedapena prebenitzeko kautelazko neurriak
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca apela a la responsabilidad de las instituciones y opina que las medidas ordenadas por el Ministerio vienen para prevenir una afección en un momento de riesgo muy elevado. Asimismo ha anunciado la creación del comité de seguimiento de la gripe aviar que se reunirá el lunes, 17 de noviembre.

Gobierno Vasco Ganadería Economía

X