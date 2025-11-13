HEGAZTI GRIPEA
Amaia Barredok beharrezkotzat jo ditu kautelazko neurriak hegazti gripearen hedapena prebenitzeko

18:00 - 20:00
Amaya Barredo, Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburua. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak erantzukizuna eskatu du, eta Ministerioak agindutako neurriak arrisku handiko une batean datozela adierazi du. Era berean, hegazti gripearen jarraipena egiteko batzordea sortuko dela eta astelehenean, azaroaren 17an, bilduko dela iragarri du.

Eusko Jaurlaritza Abeltzaintza Ekonomia

