ACCIDENTE LABORAL EN GIPUZKOA
Fallece el trabajador de 44 años que cayó de una altura en las obras de un edificio en Azpeitia

El operario fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada y trasladado al Hospital Donostia, donde finalmente ha perdido la vida pese a los esfuerzos de los sanitarios.
Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador de 44 años falleció este pasado jueves en el hospital Donostia, al que había sido traladado tras caer de una altura en las obras de un edificio en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada sobre las 11:45 horas de ayer alertando de que un trabajador había caído de una altura en las obras de un edificio en la calle Iñaki Azpiazu de la localidad guipuzcoana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, de la Policía local y de la Ertzaintza. Una ambulancia medicalizada estabilizó al trabajador y, posteriormente, le trasladó al Hospital Donostia, desde donde se notificó su fallecimiento.

Accidentes Laborales Gipuzkoa Azpeitia Economía

