El transporte de mercancías comienza una huelga de 24 horas en Navarra para reclamar un nuevo convenio
Los cerca de 5000 trabajadores y trabajadoras del sector de transporte de mercancías por carretera en Navarra están llamados desde esta noche y durante una jornada a sumarse a una huelga convocada por los sindicatos para presionar el avance en las negociaciones de un convenio que lleva sin renovarse 17 años.
UGT, CC. OO., ELA y LAB han convocado el paro entre las 22:00 horas de esta noche hasta las 22:00 horas del lunes 24 de noviembre, con la intención de que los y las camioneras no salgan el domingo si es su día de inicio de trayecto o que las personas que trabajen en logística paren el turno de noche anterior al día de movilización.
Lo avanzaron esta semana en rueda de prensa, en la que portavoces de los cuatro sindicatos pidieron unas condiciones "justas y equilibradas" para el nuevo convenio cuya negociación está "bloqueada", por lo que anunciaron que querían "dar la vuelta" a esta situación con una jornada de huelga que podría paralizar este próximo lunes la industria en Navarra.
Criticaron que la patronal, ANET, en su última oferta pretende "desregularizar" las condiciones laborales de los trabajadores del sector, cerca de 5.000 en Navarra y que afecta al transporte de mercancías, la logística y la mensajería, con una propuesta para “ampliar la jornada irregular, eliminar derechos, devaluar salarios y mantener una vigencia exagerada”.
Frente a esas pretensiones, los sindicatos han consensuado una plataforma que pasa por actualizar para el año 2025 todos los conceptos económicos y tablas salariales del convenio de 2008 aplicando un incremento acumulado del 32,1 % (el IPC de Navarra desde entonces) y que a partir de 2026, las tablas se revisen cada año conforme al IPC del año anterior, con un mínimo del 2 % anual (para 2026, 2027 y 2028).
Además, reclaman, entre otros aspectos, limitar la carga laboral anual para no superar las 1720 horas en 215 jornadas; garantizar dos días de descanso consecutivos semanales y 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente; y controlar la planificación del trabajo a través de un calendario laboral anual.
Además de la huelga de 24 horas, este lunes habrá concentraciones en Pamplona y Tudela, una jornada en la que "sospechamos que puede paralizar la industria".
Te puede interesar
Fallece el trabajador de 44 años que cayó de una altura en las obras de un edificio en Azpeitia
El operario fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada y trasladado al Hospital Donostia, donde finalmente ha perdido la vida pese a los esfuerzos de los sanitarios.
Los sindicatos piden firmeza al rector ante la "infrafinanciación" de EHU
Los sindicatos instan al equipo rectoral a presionar al Gobierno Vasco para aumentar la financiación y evitar el deterioro de la docencia y las condiciones laborales en la EHU.
Un trabajador de Arcelor Mittal de Sestao sufre lesiones graves en un brazo tras caerle encima un útil de trabajo
El sindicato ELA denuncia la reiteración de siniestros en la planta y reclama medidas preventivas “reales y eficaces” para garantizar la seguridad de la plantilla.
De Guindos dice que la economía de zona euro va mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel de tipos de interés
El vicepresidente del BCE ha asegurado que la economía española, en relación al crecimiento, "lo está haciendo bien", con un nivel próximo al 3 %, muy superior al que, en estos momentos, proyecta de media la CE para la zona euro (1,3 % este año). Ha señalado que ese crecimiento está basado en un aumento "muy importante" de la población, debido a la inmigración, y advierte de que "la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler" necesario para responder a la fuerte demanda actual.
ELA y LAB llevan a Confebask ante el Tribunal de Justicia del País Vasco por el SMI propio
Los sindicatos han formalizado ya la demanda contra Confebask, presentada ante el Tribunal de Justicia del País Vasco, al considerar que la patronal se ha negado a negociar un SMI propio para Euskadi incumpliendo su obligación legal.
El Banco Europeo de Inversiones financia con 1700 millones la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria
Esta financiación supone un "nuevo e importante impulso" a la conectividad ferroviaria en alta velocidad de la Península Ibérica con el resto de Europa, según Adif y BEI.
Herido grave un trabajador tras caer al vacío en unas obras en Azpeitia
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 11:45 horas en la calle Iñaki Azpiazu y el operario, de 44 años, ha sido trasladado intubado al Hospital Donostia.
El Gobierno Vasco impulsa un seguro público de impago para fomentar el alquiler a precios del índice de referencia
El consejero Itxaso ha explicado que con este nuevo proyecto de Aloka+ pretenden “procuperar seguridad a aquellos propietarios que todavía tengan dudas sobre si sacar o no su vivienda al mercado de alquiler”.
Muere el hombre que resultó herido grave en un accidente con un tractor en Igantzi
El suceso ocurrió ayer sobre las 14:08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado.