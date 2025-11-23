Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Merkantzia garraioko langileek 24 orduko greba egingo dute Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko

UGTk, CCOOk, ELAk eta LABek lanuztera dituzte kamioilariak gaur gaueko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara. Horrela, sindikatuek presioa egingo dute 17 urtean berritu ez duten hitzarmenaren negoziazioetan aurrera egiteko.

Artxiboko argazkia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako merkataritza garraioaren sektoreko 5.000 langile inguru 24 orduko grebara daude deituta gaurdanik , 17 urtean berritu gabe duten hitzarmenaren negoziazioetan presioa egiteko.

UGT, CC. OO., ELA eta LAB sindikatuek deituta, gaurko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara geldituko dute jarduna kamioilariek.

Aste honetan bertan, prentsaurrekoan, lau sindikatu horietako bozeramaileek hitzarmen berrirako baldintza "justu eta orekatuak" eskatu zituzten, negoziazioa "blokeatuta" dagoelako. Gainera, egoera horri "buelta eman" nahi ziotela iragarri zuten, Nafarroako industria geldiaraz dezakeen greba egun honekin.

Kritikatu zutenez, sektoreko langileen lan baldintzak "desarautu" nahi ditu patronalak bere azken eskaintzan, "lanaldiak luzatuz, beharginen eskubideak urratuz eta soldatak debaluatuz".

Asmo horien aurrean, sindikatuek adostu dute 2008ko hitzarmeneko kontzeptu ekonomiko eta soldata taula guztiak eguneratzea, eta % 32,1eko igoera eskatzea (2008tik Nafarroan KPIak izandako igoera). 2026tik aurrera, taulak urtero berrikustea proposatzen dute, aurreko urteko KPIa kontuan hartuta.

Bestalde, besteak beste, urteko lan karga mugatzea eskatzen dute, 215 lanalditan 1.720 ordu ez gainditzeko; astean elkarren segidako bi atseden egun izan ditzaten, eta lanaldi baten amaieratik hurrengoaren hasierara 12 orduko atsedena izan dezaten. Lan egutegi bat ere exijitzen dute, urteko plangintza zehazte aldera. 

24 orduko greba ez ezik, astelehen honetan elkarretaratzeak egingo dituzte Iruñean eta Tuteran

Lan gatazkak Grebak Merkantzia-garraioa Ekonomia Nafarroa

Zure interesekoa izan daiteke

BILBAO, 21/11/2025.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha protagonizado este viernes en Bilbao el primer encuentro del Foro Gran Vía, en el que ha compartido su visión sobre los retos y oportunidades de la economía europea. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da

Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa". 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X